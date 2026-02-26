Előkerült Mária Terézia nyitrai lovas szobrának a feje

Kiegészül Mária Terézia fej nélküli lovas szobra a nyitrai nagypréposti palotában. A Nyitrai Püspöki Hivatal tájékoztatása szerint hosszú évtizedek után sikerült megtalálni a szobor fejét, az alsóbodoki Zoboralja Múzeum tulajdonosai adták át a nyitrai káptalannak.

A fej a palota 1945-ös bombázása után tűnt el, azóta semmit sem lehetett tudni róla. „Évtizedek múlva bukkant elő, de akkor nem ismerték fel. Az alsóbodoki múzeumba került, mint ismeretlen alkotó szobrának torzója. Nemrég sikerült beazonosítani, majd átadták Viliam Judák nyitrai püspöknek és Štefan Vallonak, a káptalan nagyprépostjának – közölte a püspökség.

A fej nélküli eredeti szobor ma a nagypréposti palota előcsarnokában áll, a fejet restaurálják és visszakerül a helyére.

A palota 1778 és 1780 között épült Mária Terézia támogatásával, ezért is állítottak neki szobrot. Az 1945-ös orosz bombázásban a palota és a katedrális tornya is súlyosan megrongálódott, a lovas szobor összetört – közölte a püspöki hivatal. A palotát 2020 és 2024 között teljesen felújították, a püspöki hivatal székhelye. Baluszteres korlátján az eredeti szobor másolata látható. „Az eredeti szobrot 1992-ben Miroslav Černák restaurálta, másolat is készült róla, amit a pozsonyi Grassalkovich-palota kertjében helyeztek el” – tájékoztatott a püspökség.

Felvidék.ma/TASR