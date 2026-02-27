Könyvtárak hete Nagyszombat megyében: rendezvényekkel és kedvezményekkel várják az olvasókat

Olvasókat megszólító beszélgetések, kreatív műhelyek, felolvasások, író–olvasó találkozók és különleges kedvezmények várják a látogatókat a Szlovákiai Könyvtárak Hetén. A március 2. és 8. között zajló országos rendezvénysorozathoz aktívan csatlakozik a Nagyszombat megye fenntartásában működő mind a négy megyei könyvtár: a Juraj Fándly Könyvtár Nagyszombatban, a Záhorie Könyvtár Szenicén, a Galántai Könyvtár, valamint a Csallóközi Könyvtár Dunaszerdahelyen.

„A könyvtárak ma már nem csupán olyan helyek, ahol könyveket kölcsönzünk. Nyitott kulturális és közösségi központok, amelyek összekötik a generációkat, támogatják az oktatást és fejlesztik a kritikai gondolkodást. Örömmel tölt el, hogy megyei könyvtáraink minőségi programot kínálnak a gyerekeknek, a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Emellett folyamatosan beruházunk korszerűsítésükbe is – legyen szó a nagyszombati és a szenicei felújított terekről vagy a Galántán készülő új könyvtárépületről. Azt szeretnénk, ha a könyvtárak régiónk élő és természetes művelődési központjai lennének” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A nagyszombati könyvtár gazdag programkínálattal készül a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek számára. A kiemelt események közé tartozik Václav Neuer detektívregény-íróval való találkozó március 4-én 17 órakor, valamint a fiatal olvasóknak szóló „Tinédzsertalálkozó” című beszélgetés, amelynek témája a könyv szerepe a mai, erősen technicizált világban.

A könyvtár a rendezvénysorozatot egy jelentős újdonsággal kezdi: megnyílik a felújított szépirodalmi részleg, amely modernebb és kényelmesebb környezetet kínál az olvasóknak a könyvek kiválasztásához.

Szenicén a látogatók például a „Az olvasás útja” című programon vehetnek részt, amelynek keretében a 60+ Klub aktív tagjai olvasnak fel kedvenc műveikből. Érdekes kezdeményezés lesz a „Hallatszunk 2026” elnevezésű esemény is: a könyvtár csatlakozik az országos kihíváshoz, és március 4-én, szerdán hangos felolvasást szerveznek egy városi tömegközlekedést biztosító autóbuszon.

A szenicei könyvtár emellett a gyermekrészleg felújított tereiben fogadja a látogatókat, amelyeket kifejezetten a legfiatalabb olvasók számára alakítottak ki inspirálóbb környezetként.

A Galántai Könyvtár március 2-án, hétfőn a legkisebbeknek szóló „Danka és Janka” című bábelőadással indítja a programot, majd a Roman Brat íróval rendezett beszélgetés következik. A program része lesz a SmartLab intelligens laboratórium is, amely modern kreatív és oktatási tevékenységeket kínál az érdeklődőknek.

Nagyszombat megye jelentős beruházást is tervez: még ebben az évben megkezdődik az új galántai könyvtárépület építése, amely a XXI. század igényeinek megfelelő korszerű tereket biztosít majd.

A Csallóközi Könyvtár Dunaszerdahelyen március 2-án, hétfőn kiállításmegnyitóval egybekötött rendezvénnyel nyitja meg a könyvtárak hetét.

A program részeként bemutatják Ravasz József könyveit, valamint sor kerül a „Zöld örökség” gyermek- és ifjúsági klub foglalkozására is.

A Szlovákiai Könyvtárak Hete alatt valamennyi megyei könyvtár több kedvezménnyel is várja a látogatókat. A könyvtárak egyszeri ingyenes belépést, díjmentes beiratkozást kínálnak az új olvasóknak, emellett elengedik a késedelmi bírságokat és amnesztiát hirdetnek a szankciós díjakra is.

Mindez lehetőséget teremt arra, hogy a korábbi olvasók visszatérjenek, és új könyvbarátokkal is gyarapodjon a közösség.

A könyvtárak hetének ünnepélyes megnyitóját Nagyszombat megyében március 3-án, kedden 10 órakor tartják a Juraj Fándly Könyvtár kerti olvasótermében.

BN/Felvidék.ma/TTSK