Imádkozásra való felhívás Szlovákiáért

A Református Egyházak Világközössége – mely több mint 100 millió reformátust képvisel a világban – a Szlovákiában 2025 decemberében elfogadott Büntető Törvénykönyv módosítása nyomán, mely a vélemény- és szólásszabadságot mint alapvető emberi jogot sért meg, a történelmi tények kimondását és bírálatát börtönbüntetéssel fenyegeti  és nemzetiségi alapon a kollektív bűnösség elvét erősíti meg, imádkozásra hívja a tagegyházait.

Felhívjuk a Református Egyházak Világközösségének minden tagegyházát és a tágabb keresztyén közösséget is, hogy csatlakozzanak szlovákiai testvéreinkért mondott imáinkhoz.

A második világháborút követő évek emlékei továbbra is hatással vannak az emberi életekre és a közösségekre. A kollektív bűnösségnek és a polgári jogok elvesztésének megtapasztalása, a magán- és egyházi tulajdon elkobzása, valamint a családok kényszerű kitelepítése olyan sebeket hagyott, amelyek még nem gyógyultak be teljesen. Ezek a tények a Kárpát-medence közös történelmének részét képezik, azonban nem a megosztottságra, hanem a Krisztusban való mélyebb szolidaritásra hívnak bennünket.

Hisszük, hogy a szeretetben kimondott igazság nem fenyegeti a békét, hanem a megbékélés felé vezető út. Imádkozunk, hogy Szlovákiában – és az egész régióban – olyan légkör alakuljon ki, amelyben méltósággal, kölcsönös tisztelettel és bátorsággal zajlik a történelem valódi értékelése. A párbeszédet ne a félelem, hanem az igazságosság és a sebek begyógyítása iránti közös elkötelezettség jellemezze.

Imádkozunk azért, hogy az igazságtalanságokat olyan módon kezeljék, amely tiszteletben tartja mind a történelmi igazságot, mind a mai együttélés valóságát. Legyenek ezek a jó szándékkal tett lépések a közösségek közötti bizalom helyreállításának segítői és a közjó megerősítői. Imádkozunk azért, hogy ezeket az igazságtalanságokat ne használják fel a régióban és azon túl a megosztó politika fenntartására. Vannak konkrét példák a megbékélésre, amelyek figyelembe veszik a történelmi igazságtalanságokat, és amelyekre felnézhetünk.

Imádkozzunk Szlovákia vezetőiért és döntéshozóiért:

  • hogy bölcsességet, türelmet és együttérzést tanúsítsanak;
  • hogy a társadalom polarizációja helyett a megbékélést keressék;
  • és hogy minden polgár méltóságát és jogait tiszteletben tartsák.

Mindenekelőtt imádkozzunk szlovákiai testvéreinkért:

  • hogy hitük megerősödjön, reménységük kitartó legyen, és szeretetük megújuljon,
  • hogy továbbra is Krisztus tanúi legyenek, és legyenek a megbékélés eszközei hazájukban.

Egy közösségként, egységben vagyunk – nem ellentétben, hanem imádságban; nem vádaskodásban, hanem reménységben –, bízva abban, hogy az igazság és kegyelem Istene népeinket az igazságosság, a béke és a megújult testvériség által megformált jövő felé vezeti.

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

A Református Egyházak Világközössége (REV) az egyik legrégebbi múltra visszatekintő protestáns nemzetközi egyházi szervezet, melynek alapítása 1875-ben történt Londonban és a jelenlegi formáját a 2010-ben Grand Rapidsban (USA, Michigan állam) tartott nagygyűlés alkalmával vette fel az akkori két legnagyobb református nemzetközi szervezet egyesítésével.

A REV-nek jelenleg több mint 230 tagegyháza van, világszerte több mint 105 országban tevékenykedik és ennek alapján tagsága 100 millió főre tehető. A REV tagegyházai a 16. századi reformációt követően legfőképpen a kongregacionalista, presbiteriánus, református, waldensi és más református hagyományok alapján léteznek, legfőbb történeti hitvallásuk a II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté.

