Washington június 16-áig engedélyezte az olajszállítást Szerbiának a Janaf vezetékén

Fotó: MTI

Június 16-áig engedélyezte az olajszállítást Szerbiának az amerikai kormány a Janaf horvát vállalat által üzemeltett Adria-vezetéken – közölte a horvát társaság.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalának új licence lehetővé teszi, hogy a Janaf folytassa a nyersolajszállítást a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak (NIS). A horvát cég hangsúlyozta, hogy a jövőben is a nemzetközi szabályokkal összhangban működik, és stratégiai szerepet tölt be az Európai Unió energiaellátásában, hozzájárulva Horvátország és a régió energiabiztonságához.

Szerbia nyersolajimportjának jelentős része tengeri úton érkezik a horvátországi Krk szigetre, majd a Janaf vezetékrendszerén keresztül jut el a szerbiai pancsovai finomítóba.

A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll -üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

MTI/Felvidék.ma

