Trump: túl késő tárgyalni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Donald Trump (Fotó: Getty Images)

Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte:

a világ a „Trump-doktrína” születésének lehet tanúja.

Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot – írja a cikk szerzője.

MTI/Felvidék.ma

