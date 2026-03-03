Ung és Bereg találkozása Kaposkelecsényben

Hosszú kihagyás után újraindult az Ung-vidéki Esték-programsorozat. Páll László beregrákosi és kajdanói református lelkész és felesége, Gál Irénke látogatott el a kaposkelecsényi Tájházba.

A vendégeket Varga Tibor polgármester köszöntötte a falu közössége, a református gyülekezet és a Csemadok Bercsényi Miklós Alapszervezete nevében. A beszélgetést a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa, Marjai Éva moderálta.

A Páll házaspár bemutatkozásából kiderült, hogyan is lett – csaknem harminc éve – a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán egy kárpátaljai teológa- és egy budapesti lelkészhallgató találkozásából életre szóló szövetség és misszió.

Beszámoltak szolgálatuk örömeiről és nehézségeiről, a háború okozta változásokról, az elnéptelenedő falvak életéről, valamint a határátkelések során szerzett tapasztalatokról, a hivatalos ügyek intézésének kihívásairól.

A résztvevők megismerhették a magukra maradt idősek gondjait, a Kárpátaljai „Elfeledett” Gyermekek Segítése (KEGYES) Alapítványnál folytatott szolgálatot.

A hallgatóság kérdései nyomán szóba került a lakosság jövőképe, a külföldre menekült családok visszatérésének esélyei, a munkalehetőségek alakulása.

Mint kiderült, Beregrákoson évekkel ezelőtt elindult egy otthoni boldogulást segítő mezőgazdasági vállalkozás, amely jelenleg még csak szerényebb eredményeket mutathat fel, de reménység szerint a jövőben többeknek tud majd helyben megélhetést biztosítani.

Körüljárták az anyaországgal való kapcsolat erősítésének módozatait, a magyar kisebbség életét segítő intézkedések eredményeit.

Noha több téma is felvetődött, a pódiumbeszélgetés minden esetben arra a tényre mutatott rá: a háború után hazatérők nélkül nem épülhet újjá a magyar közösség. Anyagi értelemben nem járnának jól azok, akik elhagynák a nyugati életszínvonalat, az otthonmaradottak mégis reménykednek a gyökerek hazahúzó erejében.

Kiderült, mivel a betelepülő ukrán anyanyelvű lakosok zöme semmilyen felekezethez nem kötődik, a közöttük folytatott szolgálat új munkaterület lehet.

A kaposkelecsényiek nem engedték el üres kézzel a kedves vendégeket, adományukkal a falu időseinek gyógyszervásárlását támogatták. A télvégi találkozás új esélyt kínált Ung és Bereg régi kapcsolatának megerősítésére, az ung-vidékiek bíznak benne, hogy a beköszönő tavasz ennek gyakorlati megvalósítását hozza el, s tudnak majd élni a lehetőségekkel.

Marjai Éva / Felvidék.ma