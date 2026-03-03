Gyalogos zarándoklat-mozgalom Esterházy János boldoggá avatásáért

Idén Esterházy Jánosra, a felvidéki mártír politikusra 125. születésnapja alkalmából emlékeznek tisztelői. Ebből az alkalomból a Via Mariae Polgári Társulás és az Esterházy János Zarándokközpont 125 kilométeres gyalogos zarándoklatot hirdetett meg, melyet Isten szolgája, Esterházy János boldoggá avatásáért és a felvidéki magyarság megmaradásáért ajánlott.

A felhívást Dr. Ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy Zarándokközpont igazgatója és Méhes Richárd, a Via Mariae Polgári Társulás, a Felvidéki Mária Út elnöke írta alá.

„Kérjük a gyalogos zarándokutat szervező vagy azon résztvevő testvéreinket, hogy ez évi zarándoklásuk során, közös imádsággal vagy más felajánlással is emlékezzenek mártírpolitikusunk boldoggá avatási eljárására.



Az így megtett zarándokút helyszínét, kilométerben mért hosszát és szervezőjének megnevezését pedig egy rövid üzenetben küldjék el a Felvidéki Mária út és az Esterházy János Zarándokközpont címére: viamariae@gmail.com , info@esterhazyjanos.eu.



Az idei év folyamán összegyűjtött zarándokutak 125 km-t kitevő lelki csokrát 2026. szeptember 12-én, Esterházy János temetésének 9. évfordulóján helyezzük el az alsóbodoki zarándokközpontban bemutatott ünnepi szentmise oltárán.



Kérjük a mennyei Atyát és a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását, hogy imádságos felajánlásunkkal mi is hozzájárulhassunk Isten szolgája Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásához” – áll a felhívásban.

Az első vállalkozó az Ipoly-menti zarándok csoport volt, akik február utolsó napján 21 kilométert teljesítettek a 125 kilométeres kitűzött célból.

Velebny Gábor, a Viai Mariae elnökségi tagja, az Ipoly-menti zarándokutak szervezőjének felhívására félszáz zarándok tette meg a vállalt távot, amikor Kelenyéből a magasmajtényi kálváriára zarándokoltak.

Az út során megemlékeztek a kelenyei Mindenszentek-templom külső falán elhelyezett Esterházy-emléktáblánál, ahol Dávid Zsuzsanna, az Esterházy Zarándokközpont munkatársa mondott emlékező beszédet. A körtúra-zarándoklat visszavezető útján megálltak az ipolynyéki Esterházy-szobornál, ahol Hrubík Bélával együtt emlékeztek a mártír politikusra. A zarándoklat lelki vezetője Gyurász Pál plébános volt.

A felhívás következő állomására március 7-én kerül sor, amelyre„Nagyböjti Esterházy János családos gyalogos zarándoklat” címen hívják az erre vállalkozókat.

A zarándoklat szombaton 7.30-kor szentmisével kezdődik a párkányi Szent Imre-templomban, majd a Sobieski emlékparkban tisztelegnek Esterházy János emlékkövénél. Ezt követően gyalogosan indulnak a Mária Valéria hídon át Esztergomba. A zarándoklat végső állomása az esztergomi belvárosi kálvária, ahol keresztúti ájtatosságra kerül sor.

A zarándoklat lelki vezetője Fóthy Zoltán, párkányi esperes-plébános lesz.

