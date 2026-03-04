Home Régió Füleken új beruházót keresnek az ipari parkba
Új beruházót keres az egykori Kovosmalt területén kialakított ipari parkba Fülek önkormányzata és Besztercebánya megye. Az érdeklődők április végéig tehetnek ajánlatot – közölte honlapján a város.

A cél új munkahelyek létrehozása és a vállalkozói környezet élénkítése.

A bérleti szerződést meghatározott időre, öt évre kötik, s később meghosszabbítható.

A minimális havi bérleti díj 7900 euró, ebben nincsenek benne az energiaköltségek. A gyártócsarnok és a raktárhelyiségek könnyűipari termelést tesznek lehetővé.

Az ajánlatokat május 6-án értékeli ki az erre a célra létrehozott bizottság. A felajánlott bérleti díj összege 60%-ot nyom majd a latban, de figyelembe veszik azt is, hogy ki milyen céllal bérelné ki, mit gyártana, mennyi fizetést adna az alkalmazottaknak, és tervez-e esetleg további bővítéseket, munkaerő-felvételt.

A feltételek és egyéb részletek megtalálhatók a város és a megye honlapján is. Az új gyárcsarnok építése 2023 februárjában kezdődött a volt Kovosmalt területén, az év őszén fejezték be.

A projekt megvalósítására több mint négymillió eurót kapott a város az Interreg programból és az állami költségvetésből, illetve a megye társbefektetőként 400 ezer euróval támogatta.

Már 2024-ben sikerült új befektetőt szerezni, retró városi kisautókat gyártott volna a ’30-as évek stílusában. A cég anyagi problémái miatt azonban nem kezdődött el a gyártás, és a feltételek megsértése miatt Fülek tavaly nyáron felbontotta a szerződést.

