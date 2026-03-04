Home Itt és Most A szlovák áramszállító felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződést az ukránokkal
A szlovák áramszállító vállalat (SEPS) felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal – jelentette be Martin Magáth, a SEPS vezérigazgatója Pozsonyban szerdán.

Robert Fico miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy

Szlovákia már nem fog segítséget nyújtani Ukrajnának az ukrán elektromos hálózat stabilizálásában, vagyis leállítja a vészhelyzeti áramszállítást.

„A SEPS a bejelentés pillanatától már nem nyújt vészhelyzeti segítséget. A mai kormányülésen elfogadták az a határozatot, amely jogilag is befejezetté teszi ezt a folyamatot. A SEPS felmondja a vészhelyzeti segítségnyújtásról szóló szerződését az Ukrenerho vállalattal” – fejtette ki Martin Magáth, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák áramszállító vezérigazgatója elmondta:

a szerződés alapján a vészhelyzeti áramszállítás a rendszer-stabilizálást szolgálta, és legutóbb januárban került sor ilyen segítségnyújtásra.

„Ez nem olyan villanyáram, amelyet világításra, fűtésre, főzésre vagy más, a hétköznapi élettel összefüggő dolgokra használnak” – magyarázta Martin Magáth.

Az Ukrajnába irányuló szlovák vészhelyzeti áramszállítás leállítását a múlt héten azt követően jelentette be a szlovák miniszterelnök, hogy az ukrán fél már huzamosabb ideje nem tette lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon.

A Szlovákiára és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január 27-én állt le a szállítás az ukrajnai háború összefüggésében, és azt az ukrán fél azóta sem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már több hete lehetséges.

Ez utóbbiról az ukrán fél azt mondta, hogy folyamatban van a sérült infrastruktúra helyreállítása, ugyanakkor az erre vonatkozó kérés ellenére nem tették lehetővé, hogy a fennálló viszonyokról szlovák vagy uniós küldöttség meggyőződhessen. A fennálló helyzet miatt Szlovákia már korábban olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentette az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag exportjának leállítását is.

MTI/Felvidék.ma

