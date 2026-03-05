A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat tájékoztató célú találkozókat szervez a pályázók részére

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat pályázati felhívást tett közzé a megyei fejlesztési alapból igényelhető támogatásokra. Az idei évben összesen 800 ezer eurót terveznek szétosztani a sikeres pályázók között, s mostantól állatmenhelyek is pályázhatnak. A pályázatokat 2026. március 20-ig lehet benyújtani.

A támogatásokat elsősorban a régió városainak, községeinek, önkormányzatainak, szervezeteinek és más jogosultaknak szánják, melyek a helyi közösségek fejlődését elősegítő projekteket kívánnak megvalósítani.

A meghirdetett felhíváshoz kapcsolódóan a régió információs jellegű találkozók sorozatát is előkészíti. Céljuk a pályázati feltételek ismertetése, valamint hasznos tudnivalók nyújtása a projektek előkészítésével és benyújtásával kapcsolatban. A találkozókra elsősorban Nagyszombat megye járásai településeinek, szervezeteinek és más jogosult pályázóknak a képviselőit várják.

A találkozókra a következő időpontokban kerül sor:

március 10-én 17 órakor Szenicén (KiviK) a Szenicei és Szakolcai járás érdeklődőinek,

március 12-én 16 órakor Galgócon (Helytörténeti Múzeum), a Galgóci és Pöstyén járásból érkező érdeklődőknek,

március 16-án 16.30-kor Galántán (Galántai Városi Hivatal), a Galántai és Dunaszerdahelyi járásból érkező érdeklődőknek,

március 17-én 16 órakor Nagyszombatban (Nagyszombati Kerületi Önkormányzati Hivatal), a Nagyszombati járás és a szeredi régió érdeklődői számára.

Nagyszombat megye a következő napokban közzéteszi a kérelmek közreműködéssel történő benyújtásának időpontjait is.

NZS/TTSK/Felvidék.ma