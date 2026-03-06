Home Régió Ismét tojásfaút készül Ipolyságon
Ismét tojásfaút készül Ipolyságon

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A húsvéti ünnepkörben immár ötödik alkalommal hirdetik meg a közös tojásfadíszítést Ipolyságon. Sőt, az elmúlt évben elindított kezdeményezés szerint újra tojásfaút-díszítésre hívják fel az érdeklődőket.

A tojásfaút kezdete a városháza impozáns épületénél, a kis parknál lesz. Már kihelyezték a parkon átvezető járda mentére a húsvéti kaput. A járdát szegélyező fákra és díszcserjékre várják a különféle húsvéti dekorációkat.

„Idén ismét tojásfadíszítésre hívunk mindenkit. A városháza előtti fasor apró fáit bárki feldíszítheti. Várjuk a sok szép húsvéti tojást, hogy együtt teremtsünk ünnepi hangulatot városunkban”

– fogalmaznak a közleményben.

Öt évvel ezelőtt szervezték meg az első tojásfadíszítést a katolikus templommal szembeni parkban. Már az első évadtól igen népszerű volt a helyiek és a környékbeliek körében. A hagyományteremtő kezdeményezésről ITT írtunk.

Fiatalok, felnőttek és szépkorúak egyaránt bekapcsolódtak a díszítésbe. Számos saját készítésű alkotás került fel évről évre a kis park növényzetére.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mára már kinőtte a közösségépítő kezdeményezés a templom melletti parkocskát. Így alakult ki a tojásfaút, amely a városházától az említett kis parkig vezet majd.

Ipolyság tanintézményei minden évben bekapcsolódtak a díszítésbe, az alapiskolák mellett az óvodák gyerkőcei is örömmel helyezték el az általuk készített kis dekorációkat.

A papírdíszek mellett faragott, falapra égetett dekorációk és valódi hímes tojások is kerültek a fákra és a díszcserjékre.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mind a templom melletti park, mind a városháza szomszédságában lévő park a város történelmi központjában található közlekedési csomópontok mentén van. Így az Ipolyságon átutazók is láthatják a feldíszített növényeket.

Az első dekorációk alig pár órával  az idei díszítés kihirdetése után már fel is kerültek a városháza előtti cserjékre. A számuk fokozatosan növekszik majd az elkövetkező hetekben.

A közös díszítés nem csupán közösségi alkalom, hanem kitűnő példája az ünnepre való hangolódásnak is.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

