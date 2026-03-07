Home Régió Hétvégére lezárják a vasúti átjárót Nagymegyeren
Hétvégére lezárják a vasúti átjárót Nagymegyeren

BN
BN
Fotó: Facebook/Železnice Slovenskej republiky - ŽSR

A Szlovák Vasúttársaság (ŽSR) rendkívüli hétvégi lezárásra figyelmeztet a Nemesócsa és Nagymegyer közötti vasútvonal egyik vasúti átjáróján.

Az intézkedés oka a sínen keletkezett törés miatti szükséghelyzet. A vasúttársaság a közösségi oldalán tájékoztatott a korlátozásról.

Mint írták, a lezárás március 7-én, szombaton 7.00 órától lép életbe, és március 8-án, vasárnap 18.00 óráig tart.

„Az átjáró a közúti forgalom számára teljes mértékben és folyamatosan le lesz zárva”

– közölte a vasúttársaság.

A közlekedők számára terelőutat jelölnek ki a környék meglévő úthálózatán keresztül.

A vasúttársaság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kerülőút „viszonylag hosszabb lesz”, ezért a gépjárművezetőknek érdemes időtartalékkal tervezniük utazásukat.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

