Szlovákia lakosságának többsége nő

A Nemzetközi Nőnap virágkorát a szocializmus idején élte, eredete a 19. század második felében gyökerezik, amikor a Nemzetközi Munkásmozgalom a nők egyenjogúságára, a nők emberi jogainak elismerésére törekedett. Első alkalommal hivatalosan az Amerikai Egyesült Államokban 1909-ben ünnepelték, majd 1914-ben már március 8-át jelölték ki erre az alkalomra, mégpedig a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának emlékére. A nőnaphoz közeledve a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala felmérést készített a szlovákiai nők helyzetéről, életkoráról, kereseti viszonyairól, érdekes megállapításokat igazolva.

Megállapítást nyert, hogy Szlovákiában több nő él, mint férfi, és ez különösen az idősebb korosztály vonatkozásában érvényes, számokban kifejezve Szlovákiában 118 000-rel több a nő, mint a férfi. A statisztikák szerint az időskorú nők száma 2024-ben meghaladta a 600 000-t és azt is kimutatták, hogy ez a szám öt év alatt mintegy egytizedével emelkedett. Szlovákiában jelenleg 2, 77 millió nő él, ez az ország teljes lakosságának 51, 1 százaléka.

Jana Morháčová, a Szlovák Köztársaság Staisztikai Hivatala szóvivője

a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy nálunk a nők általában 30 éves korukban kötnek házasságot, első gyermeküket 28 éves korban szülik, válásra 42 éves korban kerül sor, és átlagban 82 éves korukig élnek.

A gazdaságilag aktív korúnak számító 15-64 éves nők mintegy 70 százaléka munkavállaló, alkalmazásban van, átlagosan 1600 eurót keresnek, ennek ellenére a szlovákiai nők mintegy 15 százaléka szegénységben él.

A felmérések alapján a politikai életben tevékenykedő nők és férfiak aránya kiegyensúlyozott, az Európai Parlament képviselői között 47 százalék a nő. Hazai viszonylatban azonban a nők részvétele a politikai életben és a döntéshozatalban alacsonyabb, a 2024-es adatok alapján mindössze 22 százalék, a női polgármesterek aránya 27 százalék.

A hazai női népesség kétharmadát a 15 és 64 év közöttiek teszik ki, ez a lakosság 63,1 százaléka.

A legnépesebb csoport a 45 és 49 év közötti nőké, számuk 218 000 volt 2024-ben. A nők túlsúlya a férfiakkal szemben markánsan 55 év felett kezdődik, aztán 65 év felett, majd a 70-79 év közöttiek korosztályában. Ez egyételműen mutatja, hogy a nők lényegesen hosszabban élnek, mint a férfiak.

Azok a kislányok, akik 2024-ben jöttek a világra, feltehetően 81,6 évig élnek majd, a kisfiúknál ez a prognózis 75 évvel számol.

Felmérték a nők és férfiak közötti kereseti arányokat is. Ebben a tekintetben a nők elmaradnak a férfiak mögött, míg a férfiak átlagkeresete 1926 euró volt, a nőké 1572. Tehát a nők még mindig azonos munkáért kevesebb bért kapnak, bár a különbségek egyre zsugorodnak.

A legkisebb különbségeket a fegyveres erők kötelékében dolgozóknál mutattak ki, ott mindössze 3,3 százalékkal keresnek kevesebbet a nők, illetve a mezőgazdaságban kvalifikált munkaerőként dolgozóknál, továbbá az erdőgazdálkodásban és halgazdálkodásban dolgozóknál.

A legnagyobb különbséget a nők hátrányára a kézműves iparban dolgozók, a törvényhozásban és a vezető beosztásban dolgozók esetében állapították meg.

