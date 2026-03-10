Megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák

Az írásbeli érettségik kedden, március 10-én a szlovák nyelv és irodalom tesztjével és fogalmazással kezdődnek. Ezeket összesen 38 567 diák teljesíti. Ugyanez vár 1634 magyar tanítási nyelvű középiskola végzős tanulóira is magyar nyelv és irodalom tantárgyból – közölte a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma.

A diákok egy része kedden elektronikus formában érettségizik

„Az iskolák több mint 95 százaléka és 6427 diák vállalta a megmérettetés ezen módját” – közölte a tárca a TASR hírügynökséggel. Hozzátették, hogy az elektronikus érettségi vizsgára – azaz az írásbeli feladatok számítógépes felületen történő megoldására a hagyományos papíralapú helyett – jelentkezett tanulók a tesztet számítógépen, biztonságos és stabil tesztrendszerben írják meg, miközben a teljes vizsga ideje alatt papíralapú válaszlap is rendelkezésükre áll pótmegoldásként.

Technikai problémák felmerülése esetén zökkenőmentesen át lehet térni a papíralapú formára anélkül, hogy ez veszélyeztetné a vizsga menetét.

A tanítási nyelvekből tartott érettségi vizsga belső részének írásbeli témáit kedden 12.20 órakor sorsolják ki és hirdetik ki élő adásban az STVR – Rádio Slovensko műsorában.

Ugyanakkor közzéteszik az oktatási minisztérium, a Szlovák Köztársaság Tudományos és Műszaki Információs Központjának – az iskolai számítástechnikai központoknak – és a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézetnek a honlapján is.

Az írásbeli érettségi vizsgák ezen a héten több mint 42 000 végzős diákra várnak 614 középiskolában.

Március 13-ig a szlovák nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika, valamint a magyar és ukrán nemzetiségű tanulók esetében az anyanyelv terén szerzett ismereteket mérik fel.

Szerdán, március 11-én minden érettségiző a kötelező idegen nyelvből ír külső tesztet és fogalmazást B1 vagy B2 szinten. A nemzetközi szerződéssel nem rendelkező kétnyelvű középiskolák tanulói ebben az időpontban a második tanítási nyelvből, vagyis idegen nyelvből C1 szintű külső tesztet és fogalmazást írnak.

Március 12-én a matematikát választható vagy önkéntes tantárgyként megjelelölő diákok adnak számot tudásukról. Az érettségi vizsgahetet a szlovák nyelv és szlovák irodalom, valamint az ukrán nyelv és irodalom külső tesztje és fogalmazása zárja, amelyet március 13-án, pénteken a nemzeti kisebbségek iskoláinak diákjai írnak meg.

tasr/ NT, Felvidék.ma