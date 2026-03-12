Home Itt és Most Ma 4785 végzős ír matematikából írásbeli érettségit
Ma 4785 végzős ír matematikából írásbeli érettségit

Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Csütörtökön 4785 végzős ír matematikából írásbeli érettségit – tájékoztatott az oktatási minisztérium. Azok a diákok, akik jövőre mennek középiskolába, már kötelezően érettségizni fognak matematikából.

A kötelező matematikaérettségi kétszintű lesz, a gimnáziumokban, az ipari szakközépiskolákban és egyes műszaki szakközépiskolákban vezetik be. A konzervatóriumokban, sportiskolákon és a kereskedelmi akadémiákon viszont nem teszik kötelezővé. Az első ilyen érettségi a 2030/2031-es tanévben lesz.

Az idei írásbelik pénteken, március 13-án érnek véget, a magyar iskolákban több mint 1600-an vizsgáznak szlovák nyelv és irodalomból, az ukrán iskolákban 17-en ukrán nyelv és irodalomból

– tette hozzá a tárca.

Az írásbeli érettségi kedden, március 10-én kezdődött a szlovák nyelvű írásbelivel a szlovák iskolákban, magyarral a magyar iskolákban. Szerdán, március 11-én idegen nyelvből vizsgáztak a diákok.

Idén összesen 42 ezren érettségiznek.

TASR/Felvidék.ma

