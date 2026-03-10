A szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja

Március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek.

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke sajtóközleményben emlékeztett, a székely szabadság napja azok emlékét őrzi, akik életüket áldozták a szabadságért és a nemzet eszméjéért.

„Áldozatuk arra figyelmeztet bennünket, hogy az önrendelkezésért minden nemzedéknek újra és újra ki kell állni. Ez a nap ma is a határozott és egyértelmű kiállás a székely közösség szabadsága, méltósága és az autonómiához való joga mellett” – írta Szili Katalin.

A miniszterelnöki főtanácsadó kifejtette, a székely közösség ma is demokratikus eszközökkel követeli történelmi jogainak tiszteletben tartását, valamint Székelyföld területi autonómiájának biztosítását. Ezek a törekvések összhangban állnak az európai alapértékekkel és az őshonos nemzeti közösségek jogainak biztosításával.

A székely szabadság napja minden évben világos üzenetet küld: a székelység nem mond le önazonosságát biztosító nyelvéről, kultúrájáról, hagyományairól, közösségi jogairól és autonómiaigényéről.

„Minden felelősen gondolkodó nemzettársunk ma kiáll a székely közösség jogos törekvései mellett. Európa pedig a hitelességét többek között azzal bizonyítaná, hogy képes felismerni felelősségét a béke és stabilitás megteremtésében és védeni őshonos nemzeti közösségei jogait” – nyilatkozta Szili Katalin.

Hozzátette:

A székely szabadság ügye nem csak a székelyek ügye – közös európai felelősség, Európa hosszú távú stabilitása megteremtésének felelőssége.

Megemlékezések

Március 10-én Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékművénél, valamint számos Kárpát-medencei és diaszpórabeli helyszínen gyűlnek össze mindazok, akik az összefogás, a nemzeti szolidaritás és a közösségi jogok védelmének jegyében fontosnak tartják a székely közösség melletti kiállást.

Kifejezik azt, hogy a szabadság iránti vágy és a közösségi összefogás ereje számunkra ma is élő valóság.

Március 11-én a Kassán, a székely szabadság napja alkalmából a Bocskai Keresztyén Társaság is összejövetelt hirdet. Itt szolidaritásunkat március 11-én fogjuk kinyilvánítani 15 órakor a Márai-szobornál. Ezúton is kérnek mindenkit, értesítse barátait, ismerőseit, hogy minél többen álljanak a székely zászló körül.

Március 8-án Budapesten, a Hősök terén emlékeztek. Ezen a rendezvényen Gubík László, a Magyar Szövetség feltette a kérdést:

„Ha Románia 2026-ban eljutott oda, hogy Márton Áron püspöknek születése 130. évfordulóján emlékévet szenteljenek, és ezt a román parlament az RMDSZ kezdeményezésére szinte egyhangúlag támogassa, akkor a szlovák demokrácia mikor érik meg arra, hogy Esterházy Jánost, aki ebben a hónapban ünnepelné 125. születésnapját, legalább ne tekintse háborús bűnösnek, és legyen végre bátorsága rehabilitálni?”

Hozzáfűzte: „Eggyel több ok, hogy a Magyar Szövetség visszakerüljön a törvényhozásba!”

