Az elmúlt tíz év elhibázott migrációs politikájának köszönhető, hogy Európában tarthatatlan a migrációs helyzet, amiért az Európai Néppárt, a szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a kommunisták a felelősek – jelentette ki László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

„Több mint tíz év kellett ahhoz, hogy egyáltalán érdemi szigorításról lehessen beszélni európai szinten. Ehhez terrortámadások, no-go zónák, és elszabaduló erőszakos bűncselekmények kellettek. A Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottságában (LIBE) végül a patrióták akarata érvényesült. Sikerült elfogadni egy olyan visszatérési rendeletet, amely legalább megnyitja annak a lehetőségét, hogy azok, akik illegálisan vannak az EU-ban, végre ki legyenek toloncolva” – mondta László András.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője rámutatott: „Az illegális migrációs helyzetet ez természetesen korántsem oldja meg. A valódi megoldás az lenne, ha Brüsszel a külső határok védelmét támogatná.”

Hozzátette: „Tudjuk, hogy ez nem így van, hiszen az Európai Néppárt és Ursula von der Leyen évek óta arra törekednek, hogy megbüntessék Magyarországot. A szigorú határvédelmi intézkedéseink miatt 200 millió euróra, és további napi 1 millió euróra büntettek minket. Mindezt azért, mert nem engedjük be az illegális migránsokat az EU területére. Ennek felülvizsgálata egyáltalán nincs napirenden” – mondta az EP-képviselő.

2026. június 12-től újból migránskvótarendszert vezetnek be

László András kifejtette: „A LIBE Bizottságban elfogadott szöveg semmit nem változtat az európai migrációs paktumon, ami továbbra is elfogadhatatlan, életszerűtlen, és a migránskvótarendszer újbóli bevezetését jelenti, 2026. június 12-től.

Aki nem fogad be illegális migránst, annak migránsonként 20 ezer eurót, vagyis kb. 8 millió forintot kell fizetnie.

Európában csak akkor fogjuk megoldani a migrációs válságot, ha megvédjük a határainkat, kitoloncoljuk az összes illegális migránst, és a migrációs szabályok pedig azokat a tagállamokat fogják jutalmazni, akik megvédik a külső határokat, nem pedig büntetik őket” – mondta László András

László András sajtóközleménye / Felvidék.ma