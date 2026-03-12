„Brüsszel Ukrajna kedvéért felrúgná az EU bővítési alapelveit”

Brüsszel Ukrajna kedvéért felrúgná az Európai Unió bővítési alapelveit, elfogadhatatlan, hogy a brüsszeli néppárti-szocialista-liberális nagykoalíció a bővítést politikai nyomásgyakorlásra használja – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.

Emlékeztetett: az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán elfogadták az EU új bővítéspolitikai stratégiájáról szóló parlamenti jelentést.

Ezzel kapcsolatban a képviselőcsoport kijelentette: a „brüsszeli nagykoalíció”, köztük a Tisza brüsszeli pártja, az Európai Néppárt Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett kötelezte el magát.

Az Európai Bizottság legújabb tervei szerint előbb felvennék Ukrajnát, majd utólag

„papíroznák le” a csatlakozás feltételeit, úgynevezett fordított csatlakozással. A jelentésben az egyhangúság eltörlését is erőltetik, ezzel hallgattatnák el azokat a tagállamokat, melyek nemet mondanak erre az „őrült elgondolásra”.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a jelentés szövege nem említi, hogy a csatlakozni kívánó Ukrajna elnöke politikai okokból két uniós tagállam energiabiztonságát is veszélyezteti, életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét, továbbá az ukrán toborzóirodák agresszív kényszersorozásáról és ennek áldozatairól sem tesz említést.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP-delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció alelnöke a jelentéssel kapcsolatban azt mondta: ahogyan maga a szöveg, úgy az egész uniós hozzáállás is kifordított. Ideológiai kísérletezést folytatnak a tagállamok feje felett.

„A mi álláspontunk azonban változatlan: Európa jövője nem zsarolásra és elhallgattatásra, hanem a szuverén nemzetek együttműködésére és kölcsönös tiszteletére kell, hogy épüljön”

– fogalmazott.

Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja a jelentésről szóló vitában felhívta a figyelmet: a bővítéspolitikában teljesen felülírták az eddigi alapelveket, ez főleg Ukrajna ügyében látványos.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a csatlakozást érintő alapvető kérdések maradnak tisztázatlanul: hogyan kellene átalakítani az EU költségvetését, mi történik majd az európai gazdákkal, vagy érvényesülnek-e a kisebbségi jogok.

Hozzátette, hogy

az Európai Bizottságban 2028-as céldátumról beszélnek, de – mint emlékeztetett – egy háborúban lévő országról van szó, így az EU a csatlakozással importálná a konfliktust. A képviselő szerint éppen ezért fontos, hogy a háború és a bővítés kérdését szétválasszák.

László András, a Fidesz-KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja felszólalásban hangsúlyozta: amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Barátság kőolajvezetéket, megsértette a jogállamiságot. A kényszersorozással pedig Ukrajna folyamatosan megsérti az alapjogokat is.

„Ezért felháborító, hogy számos, sokkal felkészültebb ország hiába vár a csatlakozásra, Ukrajnát viszont a feltételek teljesítése nélkül is felvennék gyorsítósávon”

– fogalmazott.

Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja felszólalásban hangsúlyozta: amíg Ukrajnában emberek halnak meg a kényszersorozás és az emberi jogok semmibevételének következtében, addig az uniós csatlakozási folyamatban való továbblépése megengedhetetlen.

„Haláluk nem véletlen tragédia, hanem az ukrán toborzóirodák jogsértő gyakorlata, az ukrán állam ezt lehetővé tevő hozzáállása és az Európai Bizottság tétlenségének következménye”

– tette hozzá Ferenc Viktória.

MTI/Felvidék.ma