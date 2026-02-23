Home Kitekintő Orbán Viktor: Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel
Kitekintő

Orbán Viktor: Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia – jelentette ki a miniszterelnök az ukrajnai konfliktusról hétfőn napirend előtt a parlamentben.

Orbán Viktor kiemelte: az ukrán–orosz háborúban hetente 9 ezer ember esik el vagy válik hadirokkanttá, ez pótolhatatlan veszteség és felfoghatatlan tragédia.

Hozzátette, a háború hihetetlen anyagi erőfeszítéseket emészt föl:

az Európai Unió Ukrajnára eddig mintegy 200 milliárd eurót költött. Az áram és a földgáz ára Európában három-négyszerese az amerikai és a kínai áraknak. Európa saját maga számolja fel a versenyképességét

– mutatott rá.

Hangsúlyozta: az elmúlt években egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban, így Európa érdeke a háború mielőbbi lezárása.

Ennek azonban az ellenkezője történik, Brüsszel a háború folytatását támogatja nyíltan. Az Európai Bizottság bemutatta a stratégiáját, amely szerint az oroszok még ugyan bírják a háború terheit, de már nem sokáig

– jelezte a kormányfő.

Leszögezte, a magyar kormány meggyőződése szerint ez a háborús stratégia téves.

Mi úgy látjuk, hogy Ukrajna és Európa hamarabb fogy ki a katonai készleteiből, hamarabb fogy el a pénze, és fogy ki a bevethető élőerő-utánpótlásból, mint Oroszország. Ráadásul Oroszország nukleáris katonai eszközökkel rendelkezik, és nincs válasz arra a kérdésre, hogyan győzhető le egy atomhatalom – mondta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Zelenszkij: Ukrajna győzni fog és visszaszerzi az elfoglalt...

Kallas: a tagállamok várhatóan nem jutnak megállapodásra az...

Witkoff: „Putyin soha nem volt más, mint egyenes...

Csehország nem csatlakozik Magyarországhoz az Oroszország elleni szankciócsomag...

Orbán Viktor: Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak...

A keresztény társadalmi tanításhoz való ragaszkodás a siker...

Köszönetet mondott a cseheknek Ukrajna támogatásáért Petr Pavel...

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli a...

Sulyok Tamás a békéről is tárgyalt a pápai...

Magyarországon hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma