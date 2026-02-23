Orbán Viktor: Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel

Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia – jelentette ki a miniszterelnök az ukrajnai konfliktusról hétfőn napirend előtt a parlamentben.

Orbán Viktor kiemelte: az ukrán–orosz háborúban hetente 9 ezer ember esik el vagy válik hadirokkanttá, ez pótolhatatlan veszteség és felfoghatatlan tragédia.

Hozzátette, a háború hihetetlen anyagi erőfeszítéseket emészt föl:

az Európai Unió Ukrajnára eddig mintegy 200 milliárd eurót költött. Az áram és a földgáz ára Európában három-négyszerese az amerikai és a kínai áraknak. Európa saját maga számolja fel a versenyképességét

– mutatott rá.

Hangsúlyozta: az elmúlt években egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban, így Európa érdeke a háború mielőbbi lezárása.

Ennek azonban az ellenkezője történik, Brüsszel a háború folytatását támogatja nyíltan. Az Európai Bizottság bemutatta a stratégiáját, amely szerint az oroszok még ugyan bírják a háború terheit, de már nem sokáig

– jelezte a kormányfő.

Leszögezte, a magyar kormány meggyőződése szerint ez a háborús stratégia téves.

Mi úgy látjuk, hogy Ukrajna és Európa hamarabb fogy ki a katonai készleteiből, hamarabb fogy el a pénze, és fogy ki a bevethető élőerő-utánpótlásból, mint Oroszország. Ráadásul Oroszország nukleáris katonai eszközökkel rendelkezik, és nincs válasz arra a kérdésre, hogyan győzhető le egy atomhatalom – mondta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma