A jövő héten kihelyezett kormányülés lesz Nyitra megyében. Most először kétnapos lesz a kihelyezett ülés. Kedden Garamkelecsényben ülésezik a kormány, ahol a Komáromi, a Lévai és Vágsellyei járásról tárgyalnak, szerdán, március 25-én pedig Nyitraújlakon folytatódik az ülés, ahol a Nyitrai és az Érsekújvári járást érintő kérdésekről tárgyal a kormány – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Mindkét helyszín szimbolikus. Garamkelecsény a Dunamenti-alföld jellegzetes települése, mezőgazdasági hagyományokkal, és stabil fejlődési potenciállal az élelmiszeripar és a gazdaság területén. Nyitraújlak a dinamikusan fejlődő települések közé tartozik, fejlettek a közszolgáltatások, erősek a régió gazdasági kapcsolatai” – közölte a kormányhivatal.

Gazdasági szempontból a Duna-menti régió az ország egyik legfontosabb területe, különös tekintettel a mezőgazdaságra, az iparra és a stratégiai természeti erőforrásokra. A Komáromi, a Nyitrai, az Érsekújvári, a Lévai és a Vágsellyei járásban 14 város és 253 község van, a lakosok száma összesen körülbelül 575 ezer.

A kormányhivatal emlékeztetett, hogy magyar nemzeti kisebbség is él a régióban.

„A Nyitrai járásban körülbelül öt százalék a magyar nemzetiségű lakosok aránya, a Komáromi járásban több mint 60 százalék, a déli járásokban a lakosság 20-35 százalékát teszik ki a magyar nemzetiségűek. A régió a különböző nyelvi és kulturális közösségek békés egymás mellett élésének, kölcsönös tiszteletének és együttműködésének példája” – tette hozzá a sajtóosztály.

A kormányhivatal kiemelte a régió történelmi és kulturális jelentőségét is. „Nyitra a szlovák államiság bölcsője, az ország legrégebbi települései közé tartozik, Komárom a Duna fontos kapuja, és a határokon átnyúló együttműködés központja, Érsekújvár pedig Dél-Szlovákia kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai központja” – fogalmazott a hivatal.

A kormányhivatal hozzátette, a régió fontos az ország élelmezésbiztonsága szempontjából is, és az ivóvízkészlet miatt is jelentős. Gazdasági szempontból, a mezőgazdaság és az ipar miatt is fontos a régió, beleértve a vágsellyei vegyipart, a mohi atomerőművet és a nyitrai autóipart is.

„A munkanélküliségi ráta 3,5-4 százalék körüli, ami azt jelenti, Nyitra megye az ország azon régiói közé tartozik, ahol a legkevesebb a munkanélküli” – jegyezte meg a kormányhivatal sajtóosztálya.

