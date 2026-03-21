Esterházy János hűségének üzenete ma is él

A hűség, a hit és a nemzeti megmaradás üzenete állt annak a prágai megemlékezésnek a középpontjában, amelyet Isten Szolgája Esterházy János születésének 125. évfordulója alkalmából tartottak a prágai Motoli temetőben, Esterházy János emléktáblájánál.

Az ünnepség szónokaként először Dr. Baranyi András, Magyarország prágai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szólt a megemlékezőkhöz. Beszédében hangsúlyozta:

Prága a magyarok számára is szimbolikus jelentőségű hely, amely különösen Esterházy János életének és sorsának tükrében nyer mélyebb értelmet.

Kiemelte, hogy Esterházy személye ma is iránytűként szolgál, példát mutat abban, miként kell kiállni az alapvető értékek mellett. A nagykövet szerint az, hogy évtizedek múltán is sokan összegyűlnek emlékezni, bizonyítja, Esterházy öröksége élő és ható valóság maradt a közösség számára.

A kegyeletadás során Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért elnöke tartott ünnepi beszédet, amelyben a hely szentségét és az emlékezés lelki dimenzióját emelte ki.

Mint fogalmazott,

az ilyen megszentelt helyek azoknak az embereknek az életpéldáját őrzik, akik hűségesek maradtak életük legfontosabb alapjaihoz: Istenhez, hazához és családhoz.

Esterházy János életét a hűség példájaként állította a jelenlévők elé, külön hangsúlyozva, hogy ez a hűség nemcsak a kiállás idején, hanem a megpróbáltatások, üldöztetések és megaláztatások közepette mutatkozott meg igazán.

Beszédében rámutatott: Esterházy erejének forrása mély istenhite volt, amely képessé tette arra, hogy a legnehezebb történelmi helyzetekben is megőrizze tartását és erkölcsi tisztaságát.