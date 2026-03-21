Esterházy János hűségének üzenete ma is él

Az ünnepség szónokaként először Dr. Baranyi András, Magyarország prágai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szólt a megemlékezőkhöz. Beszédében hangsúlyozta:
Prága a magyarok számára is szimbolikus jelentőségű hely, amely különösen Esterházy János életének és sorsának tükrében nyer mélyebb értelmet.
Kiemelte, hogy Esterházy személye ma is iránytűként szolgál, példát mutat abban, miként kell kiállni az alapvető értékek mellett. A nagykövet szerint az, hogy évtizedek múltán is sokan összegyűlnek emlékezni, bizonyítja, Esterházy öröksége élő és ható valóság maradt a közösség számára.
A kegyeletadás során Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért elnöke tartott ünnepi beszédet, amelyben a hely szentségét és az emlékezés lelki dimenzióját emelte ki.
Mint fogalmazott,
az ilyen megszentelt helyek azoknak az embereknek az életpéldáját őrzik, akik hűségesek maradtak életük legfontosabb alapjaihoz: Istenhez, hazához és családhoz.
Esterházy János életét a hűség példájaként állította a jelenlévők elé, külön hangsúlyozva, hogy ez a hűség nemcsak a kiállás idején, hanem a megpróbáltatások, üldöztetések és megaláztatások közepette mutatkozott meg igazán.
Beszédében rámutatott: Esterházy erejének forrása mély istenhite volt, amely képessé tette arra, hogy a legnehezebb történelmi helyzetekben is megőrizze tartását és erkölcsi tisztaságát.
Hangsúlyozta, hogy ez a fajta hűség ma is irányadó lehet, különösen azok számára, akik szülőföldjüktől távol élnek, mégis ragaszkodnak nemzeti és keresztény identitásukhoz.
A kegyeletadás után a megemlékezés a prágai magyar katolikus plébánia közösségi termében folytatódott. Itt Balga Zoltán atya, a prágai magyar katolikus hívek lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte: minden évben fontos, hogy az Esterházy János példájából fakadó küldetéstudatot újra és újra megerősítsék magukban. Hangsúlyozta, hogy a mai, sokszor nehéz és „ellenszeles” körülmények között is kötelességük ápolni azt az örökséget, amely a magyar, keresztény és közép-európai identitás megőrzését szolgálja.
Rámutatott arra is, hogy Esterházy példája azt üzeni:
kitartással és apró lépésekben is lehet maradandó eredményeket elérni, amelyek hozzájárulnak közösségünk megmaradásához.
Kívánságát fejezte ki, hogy a közös megemlékezés és az együttlét minden résztvevőt megerősítsen ebben a küldetésben.
Az esemény zárásaként Somogyi Alfrédnak, a Szövetség a Közös Célokért elnökének Bálint Zoltán Esterházy-emlékérmet adott át.