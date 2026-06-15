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A Nemzet Művészére emlékezik a közmédia

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Mohai Balázs/MTI)

A magyar képzőművészet kiemelkedő alakja, a Kossuth-díjas festőművész, Somogyi Győző munkássága előtt tiszteleg az M5 kulturális csatorna tematikus műsorokkal, amelyek pályájának legfontosabb állomásait és sokrétű alkotói örökségét idézik fel.

Június 16-án, kedden 15 órától Csáky Zoltán portrésorozatában, azArcélek című műsorban megismerhetik Somogyi Győző életútját, átfogó képet adva művészi pályájáról, szellemi világáról és a magyar vizuális kultúrában betöltött szerepéről.

A megemlékezés június 20-án, szombaton 8:55-kor folytatódik az MMA portrésorozatának Rajtam keresztül – Somogyi Győző című epizódjával, amely a Magyar Művészeti Akadémia dokumentumfilmjén keresztül mutatja be az alkotó életművét, gondolkodásmódját és a nemzeti hagyományokhoz való szoros kötődését.

Somogyi Győző, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Nemzet Művésze és a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt, aki figuratív stílusban a magyar történelem, vallás és mindennapok témáit ábrázolta. Pályája fő műve A magyar hősök arcképcsarnoka, amelyben száz magyar hadtörténelmi személyiség portréját készítette el. Június 14-én, életének 83. évében hunyt el.

MTVA/Felvidék.ma

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