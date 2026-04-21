Május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök – közölte a Sándor-palota az MTI-vel.

A Sándor-palota közleményében emlékeztet, hogy az Alaptörvény alapján az alakuló ülést – az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

A Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalások keretében a mandátumot szerző pártok képviselői egyetértettek abban, hogy ennek időpontjának május 9-én 10 órát javasolják.
A kialakult konszenzusra tekintettel az államfő a jelzett időpontra hívta össze az alakuló ülést.

