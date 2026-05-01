Májusfát állítottak Ajnácskő községben

A tavasz egyik legszebb népszokását idézték fel Ajnácskőn a helyi Csemadok-alapszervezet és az önkormányzat szervezésében. Az évről évre megrendezett eseményen idén is részt vett a falu lakossága.

A feldíszítésben elsősorban a gyerekek és az édesanyák vettek részt, akik színes szalagokkal öltöztették ünnepi díszbe a fát. Ezt követően a férfiak és a fiúk közös erővel állították a helyére a májusfát.

Az együtt töltött időt jókedvű beszélgetések és nevetés kísérte. A kezdeményezők szerint a résztvevők lelkesedése bizonyítja, hogy az ilyen jellegű programok fontos részei a község életének.

Az ajnácskői Csemadok-tagok tavaszi programsorozata a május 23-án megrendezett Western partyval folytatódik, amelyre mindenkit sok szeretettel várnak. Erről bővebben ITT olvashatnak.

Chovan Lilla/Felvidék.ma