Home Régió Májusfát állítottak Ajnácskő községben
Régió

Májusfát állítottak Ajnácskő községben

Chovan Lilla
Fotó: Chovan Lilla

A tavasz egyik legszebb népszokását idézték fel Ajnácskőn a helyi Csemadok-alapszervezet és az önkormányzat szervezésében. Az évről évre megrendezett eseményen idén is részt vett a falu lakossága.

A feldíszítésben elsősorban a gyerekek és az édesanyák vettek részt, akik színes szalagokkal öltöztették ünnepi díszbe a fát. Ezt követően a férfiak és a fiúk közös erővel állították a helyére a májusfát.

Az együtt töltött időt jókedvű beszélgetések és nevetés kísérte. A kezdeményezők szerint a résztvevők lelkesedése bizonyítja, hogy az ilyen jellegű programok fontos részei a község életének.

Az ajnácskői Csemadok-tagok tavaszi programsorozata a május 23-án megrendezett Western partyval folytatódik, amelyre mindenkit sok szeretettel várnak. Erről bővebben ITT olvashatnak.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma