Első alkalommal valósult meg az Andódi Majális

Első alkalommal szervezték meg az Andódi Majálist május 1-jén az Ifjúsági Központ előtti területen. A rendezvény célja a közösségi kikapcsolódás és a jó hangulat megteremtése volt, amely már az esti órákban kezdetét vette.

Andód polgármestere, Puss Péter a májusfa-állítás alkalmából ünnepélyes megnyitóbeszéddel köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy a hagyomány a tavasz, a megújulás és az összetartozás ünnepe, a májusfa pedig a közösség és az élet örömének jelképe.

Mint fogalmazott:

Ahogyan a természet újjászületik, úgy erősödik meg ilyenkor a közösség is, hiszen a májusfa állítása azt üzeni: együtt vannak, összetartoznak, és hisznek a jövőben.

Hangsúlyozta, hogy a fa a szilárdságot és a reményt szimbolizálja, egyben emlékeztet arra, hogy a közösség ereje az egymás iránti figyelemből és megbecsülésből fakad. Végezetül azt kívánta, hogy a májusfa jelképesen mindenki számára hozzon derűt, szeretetet és közösségi erőt.

A program középpontjában a zene és a szórakozás állt: a hangulatról DJ Ati gondoskodott, aki modern és közönségkedvenc zenékkel szórakoztatta a résztvevőket.

A szervezők étellel és itallal is készültek, így a résztvevők teljes körű vendéglátás mellett élvezhették az estét.

A belépés ingyenes volt, ami lehetővé tette, hogy minden korosztály számára nyitott és könnyen elérhető közösségi esemény valósuljon meg.

A majális jó hangulatban, barátságos légkörben zajlott, és kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a helyiek és a környékbeliek együtt szórakozzanak és ünnepeljenek.

Felvidék.ma