Tehetségek a reflektorfényben: díjazták az idei Médiasztárokat Gútán

A gútai Közös Igazgatású Magániskola május 6-án immár XVII. alkalommal adott otthont a Médiasztár országos tehetséggondozó diákújságíró- és diákfotósverseny döntőjének. A rangos, háromfordulós megmérettetés záró szakaszában alap- és középiskolás diákok mérték össze tudásukat öt kategóriában, bizonyítva kreativitásukat és szakmai rátermettségüket.

A több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola egyik kiemelt szakmai programja, amely következetesen teret biztosít az ifjú újságíró- és fotóstehetségek kibontakozásának. Az idei tanévben ismét gazdára talált a rangos Médiasztár cím, amelyet a versenybe bekapcsolódó felvidéki és anyaországi diákok közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtók érdemelhettek ki.

A verseny ünnepélyes megnyitóján elsőként Németh Péter pedagógus, a Médiasztár koordinátora köszöntötte a jelenlévőket, a döntőbe jutott versenyzőket, felkészítő tanáraikat, valamint a zsűri tagjait. Beszédében bemutatta az egyes versenykategóriákat és ismertette a szakmai zsűri összetételét, kiemelve a bírálóbizottság felelősségteljes szerepét a nap folyamán.

A bevezetőt követően az intézmény igazgatója, Szokol Katalin ünnepélyes megnyitóbeszédében szólt a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva a verseny közösségformáló és értékteremtő jelentőségét.

Beszédében kiemelte

a felkészítő pedagógusok elhivatott – sokszor a szabadidőn túlmutató – munkáját, amely nélkül a döntőbe jutott diákok sikere sem valósulhatna meg, egyúttal köszönetet mondott a zsűri tagjainak évről évre visszatérő szakmai támogatásukért.

Az igazgató asszony felolvasta Juhász Gyula Szavak című versét is, amelyen keresztül rámutatott a kimondott és leírt szó, valamint a képi kifejezés felelősségére és formáló erejére. Mint fogalmazott, a média világában a szavak és a képek egyaránt képesek felemelni vagy akár rombolni, ezért különösen fontos az igazság, a hitelesség és az értékközvetítés iránti elkötelezettség.

Ezt követően Szokol Dezső, az intézmény alapítója köszöntötte a jelenlévőket, személyes hangvételű, ugyanakkor elgondolkodtató beszédében osztva meg tapasztalatait.

Felszólalásában rámutatott

az oktatási intézmények működését érintő kihívásokra, különös tekintettel a kisebbségi magyar iskolák helyzetére, és hangsúlyozta a közösségi összetartás, valamint az anyanyelvi oktatás megőrzésének fontosságát.

Mint fogalmazott, a nehézségek ellenére is értéket teremt az a munka, amely a fiatal generációk nevelésében és identitásuk erősítésében valósul meg, ezért kitartásra, bátorságra és a közösen elért eredmények megbecsülésére biztatta a jelenlévőket.

A megnyitót követően kezdetét vette a verseny érdemi része: a diákok öt kategóriában mérték össze tudásukat, ahol a diákújságírók három, míg a diákfotósok két kategóriában bizonyíthatták felkészültségüket és kreativitásukat.

A nap folyamán nyújtott teljesítmények értékelésére a délutáni órákban, ünnepélyes keretek között került sor.

Az idei évben valamennyi kategóriában az első három helyezettet díjazták: a győztesek az elismerő oklevelek mellett tűzzománcból készült emlékplakettel és jutalomcsomaggal gazdagodtak, a fotós kategóriák első helyezettjei pedig egy önálló fotókiállítás megrendezésének lehetőségét is elnyerték.

Az eredményhirdetés során az egyes zsűribizottságok megbízott elnökei kiemelték, hogy a mezőny – szinte mindegyik kategóriában – rendkívül kiegyenlített volt, a döntőbe jutott diákok bizonyították rátermettségüket, és a legtöbben közülük rendelkeznek azokkal a készségekkel, amelyek a jövő ígéretes újságíróit és médiaszakembereit jellemzik.

A 17. alkalommal megrendezett verseny eredményei:

Az év diákújságírói:

I. kategória:

1. helyezett: Bíró Palkó

(József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút – felkészítő tanár: Tóth Mónika)

2. helyezett: Fatura Tamás

3. helyezett: Križan Viktória

II. kategória:

1. helyezett: Vörösházi Hanna Flóra

(Komáromi Petőfi Sándor Alapiskola, Magyarország – felkészítő tanár: Szabó Lantódy Andrea)

2. helyezett: Erdélyi Anna

3. helyezett: Mego Judit

III. kategória:

1. helyezett: Nagy Olivér

(Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta – felkészítő tanár: Ollé Krisztina)

2. helyezett: Szöllősi Réka Szabina

3. helyezett: Máté Nikolett

Az év diákfotósai:

I. kategória:

1. helyezett: Jančík Lilien

(Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom – felkészítő tanár: Tóth Ivett)

2. helyezett: Bukovský Zsófia

3. helyezett: Petheő Barna

II. kategória:

1. helyezett: Bán Péter Sámuel

(Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta – felkészítő tanár: Ollé Krisztina)

2. helyezett: Leczkési Noémi

Az év diákújságírója második kategóriájának zsűrijében hírportálunk, a Felvidék.ma, valamint a Szövetség a Közös Célokért társulás képviseletében Bartalos Nikolas vett részt.

A Szövetség a Közös Célokért társulás a Médiasztár döntője alkalmából a harmadik korcsoportban versenyző, 18. életévüket betöltött diákok számára két különdíjat is felajánlott, amelyek egy-egy ingyenes részvételi lehetőséget biztosítanak az Erasmus+ nyári táborban. Az szóban forgó különdíjakat Csengel Alexandra és Kovács Fruzsina vehették át.

Az idei Médiasztár újfent rámutatott arra, hogy az ilyen alkalmak túlmutatnak egy versenyen: közösséget építenek, értéket közvetítenek, és megerősítik az újságírás hitelességre, felelősségvállalásra és valósághű tájékoztatásra épülő küldetését. A bemutatott teljesítmények alapján bizakodásra ad okot, hogy a szakma számára elhivatott és felkészült utánpótlás áll a jövőben rendelkezésre.

BN/Felvidék.ma