Az Amerikai Magyar Alapítvány (American Hungarian Foundation – AHF) legrangosabb elismerésével, a George Washington-medállal tüntették ki Karikó Katalint – tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint az elismerést az amerikai magyarok és civil köreik ernyőszervezete, a Hungarian American Coalition (HAC) az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából, Washingtonban rendezett gálaünnepségén adták át.

A gála másik díszvendége Charles Simonyi (Simonyi Károly) szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a HAC Spirit of America 250 kitüntetéssel jutalmazott.

Az 1961-ben alapított George Washington Award az AHF legjelentősebb kitüntetése.

Olyan személyeknek ítélik oda a George Washington-medált, akiknek élete és eredményei megtestesítik az amerikai nemzet első elnökéhez fűződő eszményeket: jövőképet, bátorságot, becsületességet, szolgálatot és a közjó iránti elkötelezettséget. Azokat ismeri el, akiknek eredményei átlépik a határokat, és akiknek munkája felemeli az emberiséget.

A történelmet idéző jubileumi est, az USA 250 Gála emlékére minden vendég megkapta A szabadság és örökség úttörői: A magyar-amerikai történet, 1776–2026 című könyvet.

A Nobel-díjas Karikó Katalin, az SZTE professzora mellett a lánya, a kétszeres amerikai olimpiai bajnok evezős, Szegeden született Francia Zsuzsanna eredményeit is vázolja az elmúlt 250 év amerikai történelmében jelentőset alkotó magyarokat bemutató kötet – áll a közleményben.

