EURO MELANOMA 2026 – előzzük meg a bőrrákot!

A melanóma, a bőrrák az egyik leggyakoribb rákfajta, amely évente 7000 ember életét követeli Európában. Szlovákiában előfordulását úgy határozták meg, hogy évente körülbelül 100 000 lakosból 17, 1 embernél diagnosztizálták, ami egy-egy évben 908 új esetet jelent. A nem rákos eredetű bőrdaganatokat a legutóbbi évben 29 674 embernél állapították meg.

Ezek az adatok azt igazolják, hogy a bőrnek, mint az emberek legkiterjedtebb szervének betegségeit, az anyajegyek, bőrfoltok, szeplők, bőrkinövések előfordulását és elváltozásait nem szabad félvállról venni.

A nyár, a napozás, a nyaralások közeledtével pedig különösen érdemes ezzel foglalkozni.

Ezt hangsúlyozzák a szakemberek is világszerte, ezért indul évente Euro Melanoma néven kampány, amelynek rendezvényein számtalan módon hívják fel a figyelmet a megelőzésre, az odafigyelésre és arra, hogy bármiféle gyanús észleléskor ajánlatos szakemberhez fordulni, dermatológus tanácsát kérni. Külön kihangsúlyozzák, hogy szakembert kell felkeresni, és nem az interneten, a különféle internetes oldalakon, közösségi hálón tájékozódni.

A témával kapcsolatosan Pozsonyban megtartott sajtótájékoztatón Lele Zemanová, a rendezvény szervezője kifejtette, hogy céljuk nem az emberek elriasztása, félelemkeltés, hanem a felelősségteljes odafigyelés, az önvizsgálat népszerűsítése, mert az idejében felismert tünetek és a bőrgyógyászok segítsége életmentő lehet.

A belső szervek daganataival ellentétben ugyanis a bőrön jól láthatóak az elváltozások, a gyanús foltok, anyajegyek, és szakszerű, időben megkezdett kezeléssel a páciensek teljesen felépülhetnek.

MUDr. Dušan Buchvald, a Szlovákiai Bőrgyógyászok Társaságának elnöke elmondta, hogy a gyógyítás lehetősége ugyan az orvosok kezében van, de a megelőzés az emberek, a páciensek felelőssége, elsősorban abban a tekintetben, hogy miként védjük magunkat, bőrünket a túlzott napsütéstől, felfigyelünk-e a bőrelváltozásokra, és még abban is, hogy milyen információknak hiszünk és fogadunk el a gyógyulás érdekében. A TikTok, az Instagram javaslatai ugyanis nagyon megtévesztőek lehetnek, az ott sokszor ajánlott féktelen napozás, a szolárium használata például elsődleges következményei lehetnek a bőrráknak.

MUDr. Zuzana Murárová részletezte, hogy nem a napon való tartózkodás ellen vannak, hiszen a napozásnak megvan a maga értelme, egészségre gyakorolt hatása, de itt is az észszerűségen van a hangsúly.

Megfelelő, magas faktorszámú napozószerek alkalmazásával nyugodtan tartózkodhatunk kint, de a világos bőrű egyének, az érzékeny bőrűek, a gyerekek kerüljék a déli órákban a napozást, illetve viseljenek fejfedőt, hosszú ujjú blúzt és vonuljanak árnyékba.

Mindenkire érvényes, hogy amennyiben szabálytalan alakú anyajegyet vesznek észre magukon, valamelyik anyajegy, szeplő, bőrkinövés alakja megváltozik, nedvesedik, vérzik, vagy egy seb hosszabb ideje nem gyógyul, feltétlenül forduljanak orvoshoz.

MUDr. Petra Milko arra mutatott rá, hogy sokszor találkozik azzal a nézettel, amely szerint a napozókrémek, fényvédő készítmények okozzák a bőrrákot, pedig éppen ellenkezőleg, az UV-sugárzás megfelelő védelem nélkül lehet a bőrrák keletkezésének okozója. A napjainkban forgalomban levő napozószerek, fényvédő krémek szigorú Európai Uniós normák szerint készülnek, állandó ellenőrzés alá vetik őket, és teljesen megbízhatóak.

Ing. Katarína Balabánová ezzel kapcsolatosan nyomatékosította, hogy az SPF 30 és SPF 50 jelzésű termékek a leghatásosabbak, fontos azonban, hogy ne sajnáljuk a mennyiséget, alaposan kenjük a bőrünket, többször ismételjük a krémezést, olajozást főleg víz mellett, tengerparton és megjegyezte azt is, hogy bár a dekoratív kozmetikai készítmények is tartalmaznak fényvédő faktort, de azok elenyésző mennyiségűek, és nem helyettesítik a napozószereket.

A Dôvera egészségbiztosító igazgatója Mgr. Matej Štepianský bejelentette, hogy május 6-tól június 26-ig zajlik az az Egészségügyi Fesztivál, amelyen 24 szlovákiai települést látogatnak meg. Az érdeklődőknek a fesztiválon számos egészségügyi mérésre, szűrésre lesz lehetőségük, többek között az anyajegyek, bőrproblémák kivizsgálására és felvilágosító beszélgetésekre is. A dermatoszkóppal történő vizsgálat mindössze 5-7 percet vesz igénybe, a dermatológusok pedig azt is elmagyarázzák, hogy az emberek miként vizsgálhatják meg önmagukat, továbbá, melyek a felfigyeltető tünetek, milyen elváltozásokkal ajánlatos orvoshoz fordulni. A fesztivál részleteiről a www.festivalzdravia.sk oldalon található bővebb tájékoztatás.

Egyszer élünk, egészségünk legyen elsődleges, óvjuk, védjük, amíg lehet, a nyár közeledtével és a nyári verőfényben pedig a bőrünket is!

Benyák Mária/Felvidék.ma