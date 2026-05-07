Home Itt és Most Söder arra kérte a szlovák kormányfőt, hogy tartsa a nyugatias irányvonalat
Itt és Most

Söder arra kérte a szlovák kormányfőt, hogy tartsa a nyugatias irányvonalat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Markus Söder bajor kormányfő csütörtökön Münchenben arra kérte Robert Fico (Smer-SD) kormányfőt, hogy Szlovákia tartsa a nyugatias, Európa-párti irányvonalat. A bajor kormány pozitív jelzésnek tekinti, hogy Fico a múlt héten bejelentette, Ukrajnába látogat.

Fico a Söderrel folytatott megbeszélést nyíltnak, konstruktívnak és pragmatikusnak nevezte, mindkét fél egyetértett az együttműködés fejlesztésében – írta a TASR a DPA beszámolója alapján, a német hírügynökség a bajor kormányszóvivőre és a szlovák kormányhivataltól kapott értesülésekre hivatkozott.

„Eltérő politikai környezetünk ellenére nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, és racionális, pragmatikus alapokra helyeztük a kapcsolatainkat” – jelentette ki Fico.

A bajor kormányszóvivő közlése szerint a „megbeszélés szigorúan munkajellegű volt, és a szlovák fél kérésére jött létre”, a német szövetségi kormánnyal való szoros egyeztetés alapján.

Fico és Söder főleg gazdasági kérdésekről beszélgetett, a szlovák kormányfő emellett beszédet mondott a szlovák–bajor üzleti és szakértői konferencián. Kiemelte például, hogy Bajorországba irányul a szlovákiai export jelentős része, és közel száz bajorországi befektető van Szlovákiában.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Népszavazással is lerövidíthető lenne a parlamenti ciklus

Megszavazták a képviselők az aktuális ülésszak lezárását

Nem fogadta el a parlament az üzemanyagok jövedéki...

Az igazgatási illetékekről szóló vitával kezdte a csütörtöki...

Fico Bajorországba utazott, Markus Söderrel tárgyal Münchenben

Huszonöt éve a közös célok szolgálatában: tanácsülést tartott...

A Smer-SD nem engedi a 13. havi nyugdíj...

Péntektől eltörli a kormány a tankolási korlátozást és...

Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe

A szülők több mint négyötöde a választotta az...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma