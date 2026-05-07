Söder arra kérte a szlovák kormányfőt, hogy tartsa a nyugatias irányvonalat

Markus Söder bajor kormányfő csütörtökön Münchenben arra kérte Robert Fico (Smer-SD) kormányfőt, hogy Szlovákia tartsa a nyugatias, Európa-párti irányvonalat. A bajor kormány pozitív jelzésnek tekinti, hogy Fico a múlt héten bejelentette, Ukrajnába látogat.

Fico a Söderrel folytatott megbeszélést nyíltnak, konstruktívnak és pragmatikusnak nevezte, mindkét fél egyetértett az együttműködés fejlesztésében – írta a TASR a DPA beszámolója alapján, a német hírügynökség a bajor kormányszóvivőre és a szlovák kormányhivataltól kapott értesülésekre hivatkozott.

„Eltérő politikai környezetünk ellenére nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, és racionális, pragmatikus alapokra helyeztük a kapcsolatainkat” – jelentette ki Fico.

A bajor kormányszóvivő közlése szerint a „megbeszélés szigorúan munkajellegű volt, és a szlovák fél kérésére jött létre”, a német szövetségi kormánnyal való szoros egyeztetés alapján.

Fico és Söder főleg gazdasági kérdésekről beszélgetett, a szlovák kormányfő emellett beszédet mondott a szlovák–bajor üzleti és szakértői konferencián. Kiemelte például, hogy Bajorországba irányul a szlovákiai export jelentős része, és közel száz bajorországi befektető van Szlovákiában.

TASR/Felvidék.ma