Barsbaracskaiak dr. Mihályik Szidor nyomában Budapesten

Dr. Mihályik Szidor (Izidor) szülőfaluja, Barsbaracska képviselői tanulmányi úton jártak, melynek célja a budapesti székhelyű Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Fejlesztő Nevelés‑Oktatást Végző Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona volt. Az egykor pesti Vakok Országos Nevelő- és Tanintézete néven működő intézménynek negyedszázadon át volt igazgatója a felvidéki születésű dr. Mihályik Szidor.

Mint ahogy Barsbaracska község közösségi oldalán olvasható, a tanulmányi út szorosan kapcsolódik egy olyan személyiséghez, akire községük különösen büszke lehet. 1865 és 1895 között itt tevékenykedett dr. Mihályik Szidor (1837–1901) a község szülötte, a látássérültek európai oktatástörténetének egyik legjelentősebb alakja.

Munkássága alatt az intézmény magas szakmai színvonalat ért el, amely hatással volt az egész Osztrák–Magyar Monarchiára. Dr. Mihályik alapvetően formálta a látássérültek pedagógiáját, gondozását és oktatási rendszerét.

Mihályik Szidor 1837. március 27-én született Barsbaracskán, a faluban keresztelték meg. Ugyan alig pár évet élt itt, annak ellenére a kézzel írt életrajzában is visszaemlékezik a szülőfalujára, a szövegben megjelenik Barsbaracska neve. Korán elvesztette a szüleit, így a Budapesten élő keresztszülei nevelték fel.

A nevelőapja, az édesanyja testvére, Halványi János a pesti vakok intézetének az igazgatója volt hosszú évtizedeken át. Mihályik Szidor ennek köszönhetően ismerkedett meg közelebbről a látássérültek életével, problémáival.

Mint már korábban írtunk róla, dr. Mihályik Szidor vezette be 1893-ban a történelmi Magyarországon a Braille-írás használatát. Az ő munkájának köszönhetően Közép-Európa több országában is elterjedt, és mind a mai napig használatban van. „Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan ember, akinek munkája (vakok) látássérültek ezreinek életét befolyásolta Európa-szerte, éppen községünkben született” – fogalmaznak a bejegyzésben.

A budapesti oktatási intézmény jelenlegi épülete azon a telken áll, amelyet egykor még Mihályik Szidor vásárolt meg, ám az épület felépítését már nem élhette meg.

Az intézmény jelenlegi igazgatója, Somorjai Ágnes készségesen vezette végig a felvidéki kis küldöttséget az intézményben. Megtekintették az egyes részlegeket, az archívumot és a múzeumot is, ahol eredeti dokumentumokat, fényképeket, valamint egy földgömböt is láthattak, amelyet Mihályik a 19. század végén vásárolt.

Barsbaracska hamarosan egy emlékszobát alakít ki a község jeles szülötte előtti tisztelet jeléül.

Mint korábban a község polgármestere, Wurczer Péter portálunknak elmondta: hagyatéka ma is fellelhető, bizonyos személyes darabokat sikerült már az önkormányzatnak beszereznie. A hagyatéki tárgyak mellett interaktív elemek színesítik majd a községházán létrejövő emlékszobát.

A budapesti intézmény támogatja a barsbaracskaiak kezdeményezését.

A látogatás során az intézmény rendelkezésükre bocsátotta az 1865–1873 közötti eredeti dokumentumokat, amelyek a készülő Dr. Mihályik Szidor Emlékszobában kerülnek majd kiállításra.

A látogatást követően találkoztak a Mihályik család leszármazottjával, Mihályik Attilával is, aki további tárgyakat ajánlott fel a kiállításhoz.

Pásztor Péter/Felvidék.ma