José nem marad csendben, és zenekarával nagy nyári koncertekre készül

Köncöl János
Van benne spiritusz. Ezt írta egy kommentelő José Nem maradok csendben című új klipje alá a legismertebb videómegosztó oldalon. Négy nap alatt, két és fél ezren tekintették meg a klipet, és bizonyára azóta is nőtt ez  a szám.

„Szerintem José beletalált abba az állapotba, amikor tele a hócipőnk és kibukunk” – fogalmaz Bernáth Tamás, a Komáromi Jókai Színház társulatának tagja, a Nem maradok csendben című dal videoklipjének főszereplője.

A színművész elismeri a dalszerző előadót, impulzív szerzőnek tartja, kedveli a dalait.

„Etűdözhettem, ami egy színész számára lubickolás. Olyan helyzetek szerepeltek a forgatókönyvben, amelyekhez ki kellett lépnem a stílusomból, kifakadni, felrobbanni, elveszteni az önuralmat. Erről szól a dal”

– fejtette ki Bernáth Tamás.

Ifjabb Ropog József, José dalszerző előadó örül, hogy a népszerű színész első szóra elvállalta a felkérést.

„Nem kellett győzködni, régóta barátok vagyunk, korábban már emlegette, hogy szívesen szerepelne majd valamelyik klipemben. Most eljött ez a pillanat. Tomi olyan profi volt, hogy semmit sem kellett újravenni”

– árulta el a zeneszerző, dalszövegíró, énekes.

A Nem maradok csendben az eddigi leggyorsabb dala, zenekara, a José LIVE! tagjai, Korber Darina énekesnő, vokalista, Kosztolányi Péter billentyűs, Markovics Áron dobos, Szabó Andor basszusgitáros és a napokban 21. születésnapját betöltött Vörös Zoltán Bence szólógitáros legnagyobb örömére.

 „Szeretik ezt a fajta pop-punk zenét. Lázadó a ritmus és a szöveg, a témáját, a mindennapi kikerülhetetlen bosszankodásokat pedig sok mindenre ráhúzhatjuk”

– fogalmaz a szerző, aki a dal zenei felvételeit karvai Wavelight Studio-jában készítette. A klipet évtizedes jó barátja, Sipos Géza forgatta a szolnoki Medusa Pictures-től.

„Józsival, már félszavakból megértjük egymást. Idén ez az első klipünk, és remélem, nem az utolsó. Most arra is rávett, hogy beálljak statisztának az egyik jelenetben”

– zárta rövidre a rendező,  operatőr.

Josétől megtudtuk még, hogy minden csütörtökön próbál zenekarával keszegfalvai próbatermükben. Látványelemekkel teli koncertekre készülnek a nyáron, több helyszínen. Eszük ágában sincs csendben maradni!

A szerző felvételei

Köncöl János/Felvidék.ma

