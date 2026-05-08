Šutaj Eštok szerint a kormányfő moszkvai útja az ő legitim döntése

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő moszkvai útja az ő legitim döntése volt. Lerója tiszteletét a Vörös Hadsereg elesett katonái előtt, akik az életüket adták hazánk felszabadításáért – jelentette ki pénteken Matúš Šutaj Eštok miniszter.

„A kormányfő világosan leszögezte, hogy az elesett katonák emléke előtt fog tisztelegni. Ha jól emlékszem, a Vörös Hadsereg 65 ezer katonája esett el Szlovákia felszabadítása során. Az az ő legitim döntése, hogy elutazott. Mi ma a Slavínon emlékezünk meg erről a neves történelmi napról” – mondta a slavíni koszorúzáson Fico útjáról.

Fico szombaton, május 9-én részt vesz a moszkvai győzelmi napi ünnepségeken, virágot helyez el az ismeretlen katona sírján, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal.

TASR/Felvidék.ma