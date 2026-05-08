Lezárult a XXXI. Katedra Matematikaverseny

Május 7-én immár többedik alkalommal látta vendégül a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola a Katedra Polgári Társulás által megrendezett XXXI. Katedra Matematikaverseny döntőjébe jutott tanulókat, valamint a felkészítő pedagógusokat.

A döntőt egy négyfordulós levelező rész előzte meg, melybe összesen 218 tanuló (60 ötödikes, 55 hatodikos, 39 hetedikes, 33 nyolcadikos és 31 kilencedikes) kapcsolódott be.

A levelező forduló feladatait Bajcsi Barnabás állította össze, saját és Károlyi Károly (Bátaszék) feladataiból válogatva. Az ötödikesek és hatodikosok megoldásait Kiss Szilvia javította, a magasabb évfolyamokét Bajcsi Barnabás. A levelező fordulókban legtöbb pontot szerzett versenyzők április 25-én részt vehettek a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskolában, illetve a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban megrendezett elődöntőn. Az elődöntő feladatsorait RNDr. Horváth Géza (Zselíz) állította össze.

Ezután alakult ki a döntő mezőnye, amelyre 32 iskola összesen 104 tanulója nevezhetett, közülük 101-en meg is jelentek a megmérettetésen.

A döntő feladatsorait az elődöntőhöz hasonlóan RNDr. Horváth Géza állította össze. A délelőtti első fordulóban évfolyamonként 3-3 indoklásos feladatot kaptak a versenyzők, melyek megoldására másfél órájuk volt. A délutáni második fordulón szintén másfél óra állt a rendelkezésükre, amelyen minden tanulónak az évfolyamának megfelelő 5-5 feleletválasztós feladatsort, illetve egy számkeresztrejtvényt kellett megoldania.

Míg a gyerekek a második fordulót oldották, a javítást vállaló pedagógusok már az első forduló megoldásait javították a következő összeállításban: 5. osztály: Simon Márta (Komárom), Ozsvald Horváth Katalin (Jóka); 6. osztály: Kiss Szilvia (Dunaszerdahely), Csölle Teréz (Dunaszerdahely); 7. osztály: Vincze Norbert (Rimaszombat), Kocsis János (Hetény); 8. osztály: Szlanicska Kornélia (Komárom), Lami Zsuzsa (Komárom), Szabó Magda (Galánta); 9. osztály: Bajcsi Barnabás (Lakszakállas), Kanyicska Anikó (Kürt), Klőr Henrietta (Dunaszerdahely).

Míg folyt a javítás, a gyerekek érdekes kémiai kísérleteket nézhettek meg a tornateremben, amit Komlós Tünde, a Dunaszerdahelyi Magángimnázium tanára mutatott be gimnazista segítőivel.

A két fordulón együttesen szerzett pontszám alapján alakult ki a verseny végeredménye. A Katedra Matematikaverseny 2025/26-os döntőjén I. díjban részesült tanulók névsora:

osztály:

Tóth Olivér (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely, felkészítő pedagógus: Mátis Mária),

Kovács Dávid (Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom, felkészítő pedagógus: Andruskó Éva),

Nagy Bence (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely, felkészítő pedagógus: Mátis Mária).

osztály:

Válent Gabriel (Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat, felkészítő pedagógus: Vincze Norbert),

Petényi Fanni (Károlyi József Alapiskola, Farkasd, felkészítő pedagógus: Szarka Beáta),

Ádám Péter (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat, felkészítő pedagógus: Farkas Csizmadia Zsuzsanna).

osztály:

Bojtos Dorota (Balassi Bálint Alapiskola, Ipolynyék, felkészítő pedagógus: Nagy Gabriella),

Farkas Dániel (II. Koháry István Alapiskola, Fülek felkészítő pedagógus: Vaculčiak Ágnes),

Jakóczi Brandon (Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Diósförgepatony, felkészítő pedagógus: Németh Friderika),

Lechner Róbert (Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa, felkészítő pedagógus: Lejko Edit),

Balogh Barnabás (Lakszakállasi Alapiskola, felkészítő pedagógus: Bajcsi Barnabás).

osztály:

Papp Boglárka Petra (Naszvadi Alapiskola, felkészítő pedagógus: Miskolczi Melinda),

Szajko Nimród (Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom, felkészítő pedagógus: Szlanicska Kornélia),

Csápai Adrián ( Lakszakállasi Alapiskola, felkészítő pedagógus: Bajcsi Barnabás).

osztály:

Lengyel Áron (Lakszakállasi Alapiskola, felkészítő pedagógus: Vajlik Attila),

Berényi Áron (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely, felkészítő pedagógus: Kiss Szilvia),

Szabó Dániel (Munka Utcai Alapiskola, Komárom, felkészítő pedagógus: Szabó Gábor).

A XXXI. Katedra Matematikaverseny kiemelt I. díjasa Papp Boglárka Petra (Naszvad) lett, aki a Legkimagaslóbb teljesítményért díjban részesült.

Felkészítője Miskolczi Melinda.

