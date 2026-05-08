Szombaton Putyin a kétoldalú együttműködés lehetőségeiről tárgyal a szlovák kormányfővel

A kétoldalú együttműködés lehetőségeiről fog tárgyalni szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico kormányfővel Moszkvában, jelentette ki csütörtökön Jurij Usakov, Putyin tanácsadója – írta a TASR az Interfax ügynökség beszámolója alapján.

„Terveink szerint a találkozón megvitatjuk a különböző területeken folyó kétoldalú együttműködés helyzetét és további lehetőségeit, és véleményt cserélünk az aktuális nemzetközi kérdésekről.

Oroszország és Szlovákia elkötelezett a konstruktív párbeszéd fejlesztése mellett, és szorgalmazzák a már meglevő, közös megállapodások végrehajtását”

– nyilatkozata az orosz elnök tanácsadója.

Usakov szerint a nyugati szankciók, különösen az orosz energiaforrások szállítására vonatkozó európai korlátozások negatív hatással vannak a nemzetközi kereskedelemre. „Oroszország továbbra is megbízható energiaszállító partner marad, ami jelentős mértékben hozzájárul Szlovákia energiabiztonságának javításához” – tette hozzá.

Putyin tanácsadója említést tett az orosz Gazprom és a Szlovák Gázművek (SPP) közötti hosszú távú gázszállítási szerződések végrehajtásáról, valamint az orosz Transznyefty és a szlovák Transpetrol közötti kőolajszállítási szerződéséről is a Barátság kőolajvezetéken.

Usakov korábban megerősítette,

hogy Fico korábbi, az Európai Politikai Közösség (EPC) örményországi, Jerevánban tartott csúcstalálkozóján tett bejelentése szerint szombaton valóban tárgyal Moszkvában az orosz elnök és a szlovák kormányfő.

Fico mellett a moszkvai győzelem napi ünnepségeken részt vesz Fehéroroszország, Laosz, Malajzia, a boszniai Szerb Köztársaság, valamint Abházia és Dél-Oszétia vezetője is.

