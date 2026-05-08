Egyedi kiállítások a komáromi Limes Galéria májusi programjai között

A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete május első felében két egyedi tárlattal is készül a komáromi katonatemplomban kialakított Limes Galéria kiállítótermeiben.

Május 8-án Bátky Tamás fotókiállításának megnyitására kerül sor, egy héttel később, május 15-én pedig László Ottó mesterkovács alkotásait felvonultató tárlatot nyitnak a katonatemplomban.

Test aspektusok

Május 8-án, pénteken 18 órai kezdettel nyílik Bátky Tamás Test aspektusok című fotókiállítása. Az alkotót Kun Melinda művészettörténész, kurátor méltatja.

Mint előzetesen a tárlattal kapcsolatban kifejtette: Bátky Tamás hosszú évek alatt számtalan női portrét készített, kiállítása az évek során született gondolatok mezsgyéjén halad.

A művészettörténész párhuzamot von Bátky képvilága és az őskori willendorfi Vénusz között, bámulatos az analógia a szépségábrázolás tekintetében.

A bemutatott fotográfiák a női test szépségére fókuszálnak. Mint az fotóművész megjegyzi: „a kiállítás célja, hogy visszaadja a fedetlen női test természetességét és méltóságát“.

Bátky Tamás szándékosan helyezi intim térbe, vagy természetbe modelljei történeteit – emeli ki Kun Melinda. Majd hozzáteszi, ezzel is segít felismerni a természethez való tagadhatatlan tartozásunkat, abban az esetben is, ha mi nem vesszük észre.

A katonatemplom Dúdor-termében ma megnyíló tárlat június 12-ig látható. További részleteket az Eseménynaptárunkban olvashatnak.

Tűzben edzett

A Limes Galéria főhajójából kialakított kiállítási térben május 15-én, pénteken 18 órai kezdettel nyitják meg a László Ottó hanvai mesterkovács alkotásait felvonultató kiállítást Tűzben edzett címmel.

Balla Rita művészeti menedzser, kurátor a tárlattal kapcsolatban kiemelte:

„László Ottó mesterkovács kiállítása a fémművesség hagyományokra épülő, ugyanakkor erőteljesen személyes világát mutatja be.”

A mesterkovács munkái sok esetben megrendelésre készülnek, de hangsúlyos szerepet kapnak azok a személyes témák is, amelyek különösen közel állnak hozzá, mint Európa történeti és szellemi sorsa, szülőhelyének öröksége, valamint a magyar kultúra jelképrendszere.

A Limes Galériában bemutatott anyag három jól elkülönülő egységre bontható. A tárlatanyagban láthatóak lesznek kisplasztikák, domborművek és nagyméretű alkotások egyaránt.

Mindez a tűz és a forma egységét emeli a középpontba.

„Munkái a kovácsmesterség hagyományos technikáján és egyéni látásmódján keresztül nyernek új értelmezést, miközben a monumentalitás és az archaikus jelek és attribútumok lenyomatai is megjelennek bennük” – fogalmaz előzetesen a kurátor.

Az alkotások között látható lesz a Minótaurusz, a Szent Korona, a Csodaszarvas, vagy az Angyali fogat. Misztikus és történelmi jelképként jelennek meg a térben. Emellett több mint húsz kisplasztikát állítanak ki a főhajóban. Ezek egy intimebb, organikusabb formavilágot képviselnek. Ezekben a munkákban a kovácsolt fém mellett színezett felületek, arany, bronz és kék árnyalatok jelennek meg, amelyek különleges felületkezelési eljárásokkal kapják végső karakterüket.

A már említett domborművek a kiállítótér falain kapnak helyet, szinte építészeti környezetbe ágyazva a műveket. Ezek a reliefek a térrel és a kisplasztikákkal való közös párbeszédben jelennek meg a barokk templomhajóban.

„A bemutatott művek a kovácsmesterség hagyományait és a kortárs gondolkodást egységbe rendezve mutatják be az anyagban rejlő kifejezési lehetőségeket, egyúttal László Ottó életművének egy válogatott szeletét tárják a közönség elé” – fogalmazott végezetül Balla Rita művészeti menedzser. További információk az Eseménynaptárunkban olvashatók.

Pásztor Péter/Felvidék.ma