Füleken az idei Múzeumok és Galériák Éjszakája a török korszakot idézi fel

Május 23-án ismét lehetőség nyílik a füleki vár és a Városi Honismereti Múzeum éjszakai látogatására a népszerű Múzeumok és Galériák Éjszakája rendezvény keretében.

A gazdag esti program 18 órakor kezdődik a körmöcbányai Pénzérmék és Érmék Múzeumából származó, Szlovák és csehszlovák fizetőeszközök című kiállítás megnyitójával a füleki Városi Honismereti Múzeum galériájában. A tárlat, melynek kurátorai dr. Lenartová Kristína és dr. Budaj Marek, a pénzpolitika fejlődését mutatja be a független Csehszlovákia létrejöttétől egészen 1989-ig.

19 órakor a program a várban folytatódik a Fülek az Oszmán Birodalom árnyékában című interaktív kiállítás ünnepélyes megnyitójával.

A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korába repíti vissza a látogatókat – az orientális kultúra, a katonai konfliktusok és a két civilizáció határán zajló mindennapi élet világába.

A bemutatott tárgyak, fényképek és egyéb anyagok egy része több intézmény gyűjteményéből származik. A kiállítás minden korosztály számára különleges élményt kínál. Az érdeklődők meghallgathatják a vár elfoglalásának történetét „közvetlenül” II. Koháry Istvántól, leírhatják nevüket perzsa–arab írással, vagy megpihenhetnek egy autentikus török sátorban. Az orientális hangulatot tovább gazdagítja a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából összeállított kísérőprogram.

Az est folyamán szakmai tárlatvezetést tart a kiállításhoz dr. Titton Viktória, a múzeum igazgatója, illetve dr. Kovács Attila docens a füleki síita imapecsétről tart előadást.

A látogatók emellett kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, autentikus török kávéházban pihenhetnek meg török meséket hallgatva, élvezhetik az ARASINDA zenekar koncertjét, valamint janicsárbemutatót, orientális táncokat és az est egyik leglátványosabb programpontját, a tűzzsonglőr show-t tekinthetik meg.

A füleki vár így egy estére történelemmel, zenével, fényekkel, ízekkel és orientális hangulattal teli hellyé változik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvény partnere a Polyána-hegyalja Területi Idegenforgalmi Szervezet.

FVM/Felvidék.ma