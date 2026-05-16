Home Kitekintő A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi Világnap
Kitekintő

A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi Világnap

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Renoir kiállítás a Szépművészeti Múzeumban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi Világnap, amelyhez kapcsolódva az ország több múzeumában is tartanak programokat.

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) 1977 óta szervezi meg minden évben május 18-án a világnapot azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére és jelentőségére. „A múzeumok összekötik a megosztott világot” idei mottó is ezt hangsúlyozza – olvasható az ICOM Magyarország oldalán.

Idén is reflektál a világnap jelmondatára a Múzeumok Majálisa, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg a Magyar Nemzeti Múzeum épületében és kertjében.

Az eseményen részt vevő intézmények bemutatják, hogy miként válhat a múzeum valódi találkozási ponttá, ahol a múlt tapasztalatai segítenek eligazodni a jelen kérdéseiben, és ahol közösen lehet gondolkodni a jövőről.

A kétnapos rendezvényen az ország különböző pontjairól érkező múzeumok, kiállítóhelyek mutatkoznak be és családi programokkal, szakmai workshopokkal, tárlatvezetésekkel, kézműves vásárral és élőzenével is várják az érdeklődőket.

Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat, a Magyar Nemzeti Galériában a világnapon a Dolce Vita,

Itália élménye két évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítás lesz látogatható, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban hétfőn Rómer Flóris szobrának megkoszorúzásával kezdődnek a világnapi programok, majd a Kultúraközi pillanatfelvétel – Afrikától a Csendes-óceánig című, megújult állandó kiállítás ünnepélyes megnyitójára kerül sor.

A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem ócska, csak régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében, és nyomon követhetik egy-egy tárgy életét a családba kerüléstől, az elhasználódáson át az újrahasznosításig öt helyszínen, öt élményen keresztül.

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban a világnaphoz kapcsolódva május 16-án tartják a Művésztelep 100 című kiállítás megnyitóját.

A világnap egyik sajátossága, hogy minden évben egy aktuális, a múzeumokat és a társadalmat érintő kérdés köré szerveződik.

Az idei jelmondat arra hívja fel a figyelmet, hogy a múzeumok képesek hidat képezni kulturális, társadalmi és politikai törésvonalak között, valamint azt hangsúlyozza, hogy a múzeumok nem pusztán gyűjtemények és kiállítóterek, hanem olyan intézmények, amelyek párbeszédet, megértést és együttműködést teremthetnek különböző közösségek között.

Mint azt az ICOM Magyarország írja, a 21. század elejének világát egyre erősebben jellemzik a társadalmi, kulturális és geopolitikai feszültségek, és a globális konfliktusok, a migráció, a kulturális identitás kérdései vagy a társadalmi polarizáció mind olyan jelenségek, amelyek új kihívások elé állítják a kulturális intézményeket is.

Ebben a helyzetben a múzeumok szerepe különösen fontossá válik, hiszen ezek az intézmények képesek olyan nyugodt és biztonságos tereket létrehozni, amelyekben a múlt és a jelen kérdései párbeszéd tárgyává válhatnak, és ahol különböző nézőpontok találkozhatnak.

A gyűjtemények, a kiállítások és a közönségprogramok révén a múzeumok hozzájárulhatnak a kölcsönös megértés és a társadalmi párbeszéd erősítéséhez. A jelmondat magyar változatának megfogalmazása egyfajta felhívás is arra, hogy a múzeumok aktív szerepet vállaljanak egy nyitottabb és együttműködőbb világ megteremtésében.

A magyar múzeumok évtizedek óta aktívan részt vesznek a világnap eseményeiben kiállításokkal, tematikus programokkal, szakmai rendezvényekkel és közösségi eseményekkel kapcsolódnak a nemzetközi kezdeményezéshez.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Friedrich Merz német kancellár nem tervezett hivatalos látogatást...

Trump szerint az USA fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat kötött...

Lassuló ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első...

Ursula von der Leyen: az Európai Unió továbbra...

A cseh parlamenti alsóház ellenzi a szudétanémetek csehországi...

Kárba vész a tiszta energia Európában, mert nem...

Jubileumi kiállítás nyílik a Magyar Állami Népi Együttes...

Az USA és Kína kapcsolata a világ legfontosabb...

Letartóztathatják Zelenszkij szürke eminenciását

Európa drágábban, az amerikaiaktól veheti az orosz gázt?

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma