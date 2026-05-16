A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi Világnap, amelyhez kapcsolódva az ország több múzeumában is tartanak programokat.

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) 1977 óta szervezi meg minden évben május 18-án a világnapot azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére és jelentőségére. „A múzeumok összekötik a megosztott világot” idei mottó is ezt hangsúlyozza – olvasható az ICOM Magyarország oldalán.

Idén is reflektál a világnap jelmondatára a Múzeumok Majálisa, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg a Magyar Nemzeti Múzeum épületében és kertjében.

Az eseményen részt vevő intézmények bemutatják, hogy miként válhat a múzeum valódi találkozási ponttá, ahol a múlt tapasztalatai segítenek eligazodni a jelen kérdéseiben, és ahol közösen lehet gondolkodni a jövőről.

A kétnapos rendezvényen az ország különböző pontjairól érkező múzeumok, kiállítóhelyek mutatkoznak be és családi programokkal, szakmai workshopokkal, tárlatvezetésekkel, kézműves vásárral és élőzenével is várják az érdeklődőket.

Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat, a Magyar Nemzeti Galériában a világnapon a Dolce Vita,

Itália élménye két évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítás lesz látogatható, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban hétfőn Rómer Flóris szobrának megkoszorúzásával kezdődnek a világnapi programok, majd a Kultúraközi pillanatfelvétel – Afrikától a Csendes-óceánig című, megújult állandó kiállítás ünnepélyes megnyitójára kerül sor.

A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem ócska, csak régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében, és nyomon követhetik egy-egy tárgy életét a családba kerüléstől, az elhasználódáson át az újrahasznosításig öt helyszínen, öt élményen keresztül.

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban a világnaphoz kapcsolódva május 16-án tartják a Művésztelep 100 című kiállítás megnyitóját.

A világnap egyik sajátossága, hogy minden évben egy aktuális, a múzeumokat és a társadalmat érintő kérdés köré szerveződik.

Az idei jelmondat arra hívja fel a figyelmet, hogy a múzeumok képesek hidat képezni kulturális, társadalmi és politikai törésvonalak között, valamint azt hangsúlyozza, hogy a múzeumok nem pusztán gyűjtemények és kiállítóterek, hanem olyan intézmények, amelyek párbeszédet, megértést és együttműködést teremthetnek különböző közösségek között.

Mint azt az ICOM Magyarország írja, a 21. század elejének világát egyre erősebben jellemzik a társadalmi, kulturális és geopolitikai feszültségek, és a globális konfliktusok, a migráció, a kulturális identitás kérdései vagy a társadalmi polarizáció mind olyan jelenségek, amelyek új kihívások elé állítják a kulturális intézményeket is.

Ebben a helyzetben a múzeumok szerepe különösen fontossá válik, hiszen ezek az intézmények képesek olyan nyugodt és biztonságos tereket létrehozni, amelyekben a múlt és a jelen kérdései párbeszéd tárgyává válhatnak, és ahol különböző nézőpontok találkozhatnak.

A gyűjtemények, a kiállítások és a közönségprogramok révén a múzeumok hozzájárulhatnak a kölcsönös megértés és a társadalmi párbeszéd erősítéséhez. A jelmondat magyar változatának megfogalmazása egyfajta felhívás is arra, hogy a múzeumok aktív szerepet vállaljanak egy nyitottabb és együttműködőbb világ megteremtésében.

A magyar múzeumok évtizedek óta aktívan részt vesznek a világnap eseményeiben kiállításokkal, tematikus programokkal, szakmai rendezvényekkel és közösségi eseményekkel kapcsolódnak a nemzetközi kezdeményezéshez.

MTI/Felvidék.ma