Külföldi és magyarországi néptáncegyüttesek találkoznak a 31. Duna Karneválon

Külföldi és hazai néptánc-, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12. és 19. között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci Kertben, az Erzsébetligeti Színházban, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és Budakalászon lesznek.

Az eseményen többek között karneváli felvonulással, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal, 8. FolKid Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Fesztivállal és a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon gálával várják az érdeklődőket.

Mint írták, a Duna Karnevál programjaiban kiemelt szerepe van a határon túli magyarság, a hazánkban élő nemzetiségek, a Duna menti népek kultúrájának és a táncházmódszer népszerűsítésének.

A tájékoztatás szerint a nemzetközi népművészeti fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művészegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Táncegyüttes és az idén 50 éves Kolo Zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánccsoportok.

A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagyszínpadon látványos gálaműsorokkal mutatkoznak be a meghívott magyar és külföldi együttesek, melyek szabadtéri koncertekkel, táncházakkal, gálaműsorokkal több napon át várják a közönséget.

A Magyar-Szerb Kulturális Évadhoz kapcsolódva fellépnek hazánkban élő szerb nemzetiségi táncegyüttesek és zenekarok, valamint vajdasági magyar táncegyüttesek is.

Megrendezik a kiemelkedő magyarországi gyermek tánccsoportok bemutatóit is, a 8. FolKid Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Fesztivált, ahol több tehetséges gyermekegyüttes produkcióját is megtekinthetik az érdeklődők.

A nyilvános 15. Lánchíd Nemzetközi Néptáncversenyt az Erzsébetligeti Színházban tartják, ahol a külföldi és hazai néptáncprodukciókat nemzetközi zsűri értékeli. A Kobuci Kertben nemzetközi táncházat tartanak élő zenével és tánctanítással.

Mindezek mellett Budapest belvárosában flashmobokkal, valamint karneváli felvonulással találkozhatnak az érdeklődők, melyen megközelítőleg ezer táncos és zenész, valamint fúvószenekarok, népzenekarok, hazai és nemzetközi táncegyüttesek, gyermek és ifjúsági tánccsoportok, hagyományőrző, nemzetiségi tánc és zenei csoportok köszöntik a fesztivált – olvasható a közleményben.

Az eseményt záró nagyszabású gálaműsorra június 19-én kerül sor a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Az eseményen a Táncba szőtt szerelem című előadás a szerelem sokszínű arcát idézi meg a világ népeinek táncain és zenéin keresztül a külföldi és hazai táncegyüttesek megközelítőleg 300 művészének és a FolKid gyermekfesztivál kiemelkedő csoportjainak részvételével.

A műsor szerkesztő koreográfusa Mihályi Gábor, zenei szerkesztője Pál István Szalonna és Dulai Zoltán, koreográfus-rendezője Juhász Zsolt lesz – áll az összegzésben.

MTI/Felvidék.ma