„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel”

Szepsiben május 23-án tizedik alkalommal került megrendezésre a Salkaházi Családi Gyermeknap.

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont mellett működő Szülői Szövetség alapszervezetét tíz éve folyamatosan aktív szülők alkotják, akik célja a közösségépítés és gyermekeik támogatása. Minden tanévben két családi napot szerveznek, advent elején és gyermeknapra. Ezenkívül farsangi bál, kvíz, karácsonyi cipősdoboz akció is a rendszeres rendezvényekhez sorolható. A Szülői Tanács tagjaiban minden éven van változás, de a folytonosság jegyében működik.

Kell egy csapat, aki korán kel, és későn megy haza, és pakol, készül, csak teszi a dolgát…

Van szülő, aki kora reggeltől aprítja a zöldséget és főzi az ízletes gulyást, ami két katlant és közel négyszáz résztvevő számára jelent ízletes ebédet. Van szülő, aki biztosítja a nagyit, hogy tudjon részt vállalni (akár láthatatlan) feladatokból, és más még hozza a keresztgyermekeket is, hogy azoknak is legyen egy jó napjuk.

Van szülő, aki a foglalkozásvezetőkre is figyel, pogácsát és kávét kínál, és olyan is, aki óriás játék dobozzal érkezik (jé, még eredeti címkés játék is akad otthon), hogy készen álljon a babasarok résztvevőinek. Van szülő, aki kancsót tölt fel friss vízzel, mert valaki mindig szomjas, és néhány éve még ő rendezte a babasarkat. Van szülő, aki új ötleteket ad, beszervezi a kézzel hajtott körhintást, ami egész délelőtt meg sem áll. Van szülő, aki baba-mama dalolót vezet, hogy a legapróbbak is jól érezzék magukat, és a másik pillanatban már a számlákat rendezi. Van szülő, aki plakátot készített, és van, aki buzdít, „kockás” gilisztáról énekel és énekeltet, mozgat az egyes programok között.

Van szülő, aki megnyitó beszédet tart, majd siet a kisbabájához. Van szülő, aki hozza az ovis kislányát, és olyan is, aki beszervezi a felsős/ gimis lányát, hogy álmokat váltson valóra az arcra vagy karra festve. Van szülő, aki elkapja és megörökíti a nap legjobb pillanatait, és olyan is, aki a hangosítást biztosítja vagy csodás emlékeket varázsol a gyermekek keze által. Van szülő, akinek a gyermeke már kinőtte az intézményt, és eljön, hogy íjászattal is kihívást adjon kicsinek és nagynak vagy más pedig kutyás rendőr bemutatót intéz. Van szülő, aki lócát szállít és pakol vagy sátort állít fel, és el is pakol. Van szülő, aki az óvó nénink, és a tulipános táncot is jár, és van, aki lovakat vagy légvárat biztosít, mert ezek nélkül nincs is gyermeknap. Van szülő, aki beszerez kenyeret, szörpöt, papírpoharat, és olyan is, aki a rendezvény alatt elugrik egy elfelejtett tételért, mert a sok száz közül kimaradt valami…

Van szülő, aki a szeretetasztalt rendez, ahová minden család egy édes vagy sós süti tálcával járul hozzá, és olyan is, aki önkéntes tűzoltó csapatával csatlakozik akadálypályás programmal. Van szülő, aki reggeltől palacsintát süt és göngyöl, vagy pattogatott kukoricát adagol zacskóba, mert ebből sosem elég, és a sor sosem fogy el. Van szülő, aki fontosnak tartja, hogy legyen lehetőség imaírásra, és olyan is, aki megy az egyedi „imafűzésre”, ahol fűmaggal társítva imákat ültet el a közösség. Van szülő, aki csak eljön, hogy jól érezze magát és hagyja, hogy a gyermeke is ezt tegye, mert nélkülük nem lenne rendezvény, és nem lenne kerek az egész.

Van egy csapat, amelyet az intézményvezetés támogat, és a szülő is otthonának érzi az intézményt, az épületben pedig jó érzéssel mozoghat, s ha szükség van valamire, megkapja.

A csoportképre összeállva Gábor Bertalan esperes-plébános vezetésével egy szívvel-lélekkel mondott imát kicsi és nagy Pünkösd szombatján, hálát adva magyar közösségünkért is.

Mi ennek a közösségnek vagyunk a részei, amelynek mottója Kalkuttai Szent Teréztől származik: “Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel”.

Balta Zsuzsanna, a Szülői Tanács egykori alelnöke

fotó: Orosz Anita