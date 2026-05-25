A Szentlélek ünnepén emlékeztek a magyar hősökre Csábon

Méltóságteljes megemlékezést tartottak május 24-én, pünkösdvasárnap Csábon a magyar hősök emlékünnepe alkalmából. Az egybegyűltek közösen hajtottak fejet mindazok előtt, akik az elmúlt évszázadok háborúiban életüket áldozták hazájukért, közösségükért és szeretteikért.

Az eseményt a Csemadok Csábi Alapszervezete, a Csábi Római Katolikus Egyházközség és Csáb község szervezte. A megemlékezés a pünkösdi szentmisét követően kezdődött, majd a résztvevők a templom falán elhelyezett világháborús emléktáblánál gyűltek össze, hogy koszorúzással és főhajtással tisztelegjenek az első és második világháborúban elesett csábi hősök emléke előtt.

Az ünnepségen Zaťko Ervin, a helyi Csemadok elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd ünnepi beszéd hangzott el, amely a pünkösd lelki üzenetét kapcsolta össze az emlékezés fontosságával. Miskei Ferenc tanár kiemelte: egy közösséget nemcsak épületek és utcák alkotnak, hanem emlékek, emberi sorsok és azok az elődök is, akik áldozatukkal hozzájárultak a magyarság megmaradásához.

Beszédében hangsúlyozta, hogy ezen a napon nem névtelen hősökre emlékezünk, hanem a falu egykori lakóira: nagyapákra, dédapákra és ükapákra.

Különös jelentőséget adott az idei eseménynek, hogy 2026-ban emlékezünk a mohácsi vész 500. évfordulójára. A beszédben elhangzott: Mohács nemcsak történelmi tragédia, hanem figyelmeztetés is arra, milyen törékeny a béke, és milyen fontos a nemzeti emlékezet megőrzése. A résztvevők arra is emlékeztetést kaptak, hogy a mai, ismét bizonytalanná váló világban különösen fontos továbbadni a fiatalabb nemzedékeknek az emberség, a hit, a kultúra és az összetartozás értékeit.

Az emléktáblánál koszorút helyezett el a helyi Csemadok-alapszervezet és egyházközség, Csáb község, továbbá Cibuľa Gyula a Csemadok NTV nevében, valamint dr. Czelenk Ferenc csábi származású sebészorvos, Balassagyarmat megbecsült polgára. A koszorúzás meghitt pillanatait a Zaťko Veronika vezette Szeder Kórus éneke kísérte, akik a Palóc himnusz előadásával tették még ünnepélyesebbé az alkalmat.

A rendezvény második helyszínén, a Jednota üzlettel szembeni parkban található emlékoszlopnál már Csáb polgármestere, Tóth Henrik szólt az egybegyűltekhez. Beszédében hangsúlyozta: a hősök előtti tisztelgés nem csupán történelmi hagyomány, hanem erkölcsi kötelesség is.

Kiemelte, hogy közösséget csak tiszteletre és emlékezetre lehet építeni, ezért fontos, hogy a mai generációk se feledjék az áldozatvállalás, a helytállás és a hűség értékeit.

A polgármester külön kitért a tavaly felavatott emlékoszlop jelentésére is. A Balga László /Barát/ által készített, stilizált gyertyalángot formázó alkotás az emlékezés lángját jelképezi. Mint fogalmazott: a hősök neve és áldozata nem aludhat ki a közösség lelkében.

Az esemény koszorúzással és közös főhajtással zárult. A jelenlévők csendben, méltósággal tisztelegtek azok emléke előtt, akik életüket adták a hazáért és közösségükért. Különösen szép és felemelő pillanat volt, hogy a koszorúzást ezúttal a fiatalok kezdték meg, ezzel is jelezve: az emlékezés lángját a következő nemzedékek is tovább kívánják vinni.

A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a történelmi emlékezet megőrzése ma is élő része a közösség életének. Mert amíg vannak Csábon, akik emlékeznek, addig a magyar hősök neve és áldozata sem vész feledésbe.

