A tudás és a közösség ünnepe volt a nagybalogi Csemadok-kvízest

Remek hangulatban zajlott le a Csemadok első nagybalogi kvízestje, amely ismét bebizonyította: a játék és a tudás valóban összehozza a közösséget.

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete az ajnácskőiek sikeres kvízestjén felbuzdulva szervezte meg az eseményt a nagybalogi kultúrházban.

Az eseményen fiatalok és idősebbek egyaránt lelkesen vetették bele magukat a szellemi vetélkedőbe, jókedvből, nevetésből és izgalomból pedig egész este nem volt hiány.

A rendezvény különlegessége volt, hogy nemcsak helyi csapatok érkeztek, hanem Uzapanyitról, Bátkából és Radnótból is csatlakoztak a résztvevők, így a vetélkedő igazi közösségi, Balog-völgyi találkozóvá nőtte ki magát. Összesen 12 csapat birkózott meg a 100 kérdéssel.

A szervezők hálás köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik hozzájárultak az est sikeréhez: a támogatóknak, a kvízmesternek a színvonalas és izgalmas kérdéssorért, valamint a szakácsnak a finom gulyásért, amely méltó lezárása volt az eseménynek.

A szellemi megmérettetést követően a résztvevők közösen fogyasztották el a finom gulyást, majd sor került a várva várt eredményhirdetésre.

A verseny rendkívül szoros küzdelmet hozott, a dobogós helyezések az alábbiak szerint alakultak:

1. hely: Keveretlen Mix (Nagybalog)

2. hely: Hegylakók (Nagybalog)

3. hely: Radnótiak + 1 (Nemesradnót)

3. hely: Ex Libris (Uzapanyit)

A szervezők minden csapatnak gratuláltak az elért eredményhez és emléklapot adtak át, hiszen mindenki kiválóan helytállt.

A résztvevők egybehangzó véleménye szerint fantasztikus este volt, amelynek sikere már most biztosíték arra, hogy a hagyomány folytatódik: jövőre ismét találkozhatnak az érdeklődők a 2. Csemadok-kvízesten Nagybalogon.

HE/Felvidék.ma