Eltűnt gyermekek világnapja

Május 25-én világszerte az eltűnt gyermekekre irányul a figyelem. Ez a nap nemcsak azokra a családokra emlékeztet, akik gyermekük hiányával élnek együtt, hanem arra is figyelmeztet, hogy a megelőzés, az odafigyelés és a szeretetteljes családi háttér mennyire fontos a gyermekek biztonsága szempontjából.

Évente több ezer fiatalkorú tűnik el vagy szökik meg rövidebb-hosszabb időre, miközben sokszor olyan lelki terhekkel küzdenek, amelyeket egyedül nem tudnak feldolgozni. Európában évente megközelítőleg 250 ezer eltűnt gyermek esetét jelentik be. A Gyermekbiztonsági Segélyvonal statisztikái szerint a probléma Szlovákiában is egyre aktuálisabb, és emelkedő tendenciát mutat. A szakemberek szerint a figyelem, a bizalom és az időben érkező segítség jelentheti a legnagyobb védelmet számukra.

Az eltűnt gyermekek világnapját 1983-ban kezdeményezte Ronald Reagan amerikai elnök az 1979-ben New Yorkban eltűnt hatéves kisfiú, Etan Patz emlékére. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az eltűnt és veszélyeztetett gyermekek helyzetére, valamint a nemzetközi összefogás jelentőségére.

A gyermekek eltűnésének hátterében számos ok állhat. A kisebbek gyakran játék közben kóborolnak el, míg a kamaszok esetében a kortárs kapcsolatok, szerelmi csalódások, családi konfliktusok vagy az iskolai teljesítmény miatti szorongás is közrejátszhat. Sok fiatal a túlzott kontroll, a szabályok vagy az intézeti környezet elől próbál menekülni, másokat a kalandvágy, a tiltott dolgok kipróbálásának kíváncsisága sodor veszélyes helyzetekbe. Előfordul az is, hogy az eltűnés valójában segélykiáltás: figyelemre, szeretetre és megértésre vágynak.

Az elszökött gyermekek különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Éretlenségük, lelki sérülékenységük vagy pillanatnyi bizonytalanságuk miatt könnyen válhatnak bűncselekmények áldozataivá. A szakemberek szerint a családból eltűnt gyermekek többsége néhány napon belül hazatér, azonban a gyermekotthonokból, intézetekből eltűnt fiatalok esetében sokszor ismétlődő szökésekről van szó.

A megelőzés közös társadalmi felelősség. A gyermekeknek biztonságra, figyelemre és bizalomra van szükségük, különösen azokban az időszakokban, amikor fokozott stressz éri őket. Ilyen lehet a tanév vége, a bizonyítványosztás, a nyári szünet szabadsága vagy akár a közösségi kapcsolatok megváltozása.

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy figyeljünk gyermekeink érzéseire, gondolataira és az intő jelekre. Ismerjük meg barátaikat, mindennapi problémáikat, és merjünk időben segítséget kérni, ha szükséges.

Amennyiben egy gyermek eltűnik, fontos a rendőrség mielőbbi értesítése, a barátok és ismerősök felkeresése, valamint a közösségi média gyors és felelős használata.

Szlovákiában a 116 000-ás telefonszám az eltűnt gyermekek és családjaik számára működő krízisvonal, míg a 116 111-es szám a gyermekek és fiatalok segélyvonala. Mindkét szolgáltatás éjjel-nappal, ingyenesen és anonim módon érhető el telefonon, online chaten és e-mailen keresztül Szlovákia teljes területén.

Ne feledjük: a gyermekek számára a legnagyobb biztonságot a figyelő, szerető felnőttek jelentik. Vigyázzunk egymásra, és tegyünk meg mindent azért, hogy minden gyermek biztonságban nőhessen fel.

„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Németh Tímea/Felvidék.ma