Kütyükről lekapcsolódni, közösségbe bekapcsolódni!

Akár a fenti mondat is lehetne a mottója a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya által idén szervezett programoknak. A nagykaposi választmány ugyanis hosszú idő óta foglalkozik tagságának fiatalításával és a térségben élő fiatalok közösségi aktivizálásával, ezt a munkáját pedig idén a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása is segíti.

A szervezet kiemelt célja, hogy minél több fiatalt meg tudjanak szólítani és be tudjanak vonni a közösségért végzett munkába, így első lépésben ifjúsági szakemberrel együttműködve egy erős térségi kapcsolat kiépítésén dolgoznak az alap- és középiskolás, valamint a fiatal felnőtt korosztállyal.

Lakatos Denisza, a szervezet elnöke tudósítónknak elmondta, hogy valamennyi rendezvényükkel megszólítják az oktatási intézmények tanulóit is – látogatóként és fellépőként egyaránt igyekeznek becsalogatni őket a kultúra, a közösség világába – de a „Kapcsolj ki, kapcsolódj be” Közösségek támogatása című programnak köszönhetően most még inkább a fiatalokra tudnak fókuszálni programjaikkal.

Az okoskészülékek világa annyira beszippantja a fiatalokat, hogy szükség van egy külső ösztönzésre, amely a kapcsolatok és a közösség erősítése felé tereli a tinik figyelmét. A szervezet koncerteket, közösségi alkalmakat és a fiatalok mentális jóllétére irányuló foglalkozásokat valósít meg a program keretein belül, melyeken keresztül bemutatják, hogy az igazi élet a virtuális világon túl kezdődik.

Előadásaikkal segítik a fiatalok problémakezelését, segítenek megszabadulni a digitális túlterheltség fáradalmaitól és kapcsolódni a közösségi tevékenységekhez.

A program megvalósítása során más fontos értékeket is szem előtt tartanak a szervezet képviselői, mégpedig a helyi identitás és a kulturális értékek megerősítését. A foglalkozások által bemutatják azokat a térségi emberi erőforrásokat, akik példaként szolgálhatnak a fiatalok számára – mentálhigiénés segítő, kutyaterápiás szakember, zenészek, akik mind-mind Ung-vidékről érkeztek és szakmájukban, szülőföldjükön találták meg a boldogságot.

A program foglalkozásai jelenleg is teljes erővel zajlanak, legutóbb május 22-én tartottak mentálhigiénés foglalkozást a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. A Csemadok nagykaposi Erdélyi János Területi Választmánya a program októberi befejezéséig további eseményekkel várja a fiatalokat, arra buzdítva őket, hogy bátran kapcsolódjanak be, hiszen a közösséget együtt alkotjuk és együtt alakítjuk.

