Hetven év emléke, tudása és közössége – ünnepelt a csatai Baross Gábor Alapiskola

Fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte a csatai Baross Gábor Alapiskola. Az ünnepi alkalom egyszerre szólt a múlt iránti tiszteletről, a jelen közösségéről és arról a felelősségről, amelyet egy magyar iskola megmaradása jelent a település és a térség számára.

Ünnepi megemlékezést tartott május 23-án a csatai Baross Gábor Alapiskola. A 70 éves jubileumra régi diákokat, iskolabarátokat, pedagógusokat, szülőket és a település közösségének tagjait várták, hogy együtt idézzék fel az iskola történetének hét évtizedét. Az ünnepség 14 órakor szentmisével kezdődött, majd a kultúrházban ünnepi műsorral folytatódott, délután pedig a volt diákok találkozójára és az iskolában rendezett kiállítások megtekintésére is sor került.

A megemlékezés egyik fontos állomása az iskola bejáratánál zajlott, ahol az intézmény névadója, Baross Gábor előtt tisztelegtek. A „vasminiszterként” is ismert Baross Gábor neve a magyar közéletben a munkát, a fejlődést, a következetességet és a közösségi szolgálatot idézi. Egy iskola számára különösen erős üzenete van annak, ha névadója olyan személyiség, aki egész életművével azt bizonyította: kitartással, tudással és szervezőerővel maradandót lehet alkotni.

A jubileumi ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol a jelenlegi és volt diákok műsorral köszöntötték a megjelenteket. A színpadon generációk találkoztak: azok, akik ma koptatják az iskola padjait, és azok is, akik évtizedekkel ezelőtt innen indultak tovább. Egy ilyen alkalom nem csupán évforduló, hanem közösségi számvetés is: emlékek, arcok, tanárok, osztálytársak, régi történetek és iskolai élmények elevenednek meg.

Csákvári Marián, Csata község polgármestere ünnepi köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a Baross Gábor Alapiskola az elmúlt hetven évben négy generációt tanított és nevelt. Mint hangsúlyozta, közös feladat az iskola jó hírnevének megőrzése és továbbvitele. Köszönetet mondott mindazoknak, akiknek munkája nélkül a jubileumi ünnepség sem valósulhatott volna meg: a pedagógusoknak, az iskolai alkalmazottaknak, a Szülői Szövetségnek és a képviselő-testületnek.

A polgármester szavai különösen fontosak egy olyan közegben, ahol az iskola nem pusztán oktatási intézmény, hanem a helyi magyar közösség egyik legfontosabb megtartó ereje. Egy alapiskola sorsa mindig túlmutat az épület falain: összefügg a falu jövőjével, a családok döntéseivel, a gyermekek anyanyelvi nevelésével és azzal is, hogy a közösség mennyire tudja saját értékeit továbbadni.

Struhár Péter, az alapiskola igazgatója ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a 70 éves évforduló emlék, tudás, emberi kapcsolat, közös munka és generációkon átívelő történet ünnepe. Kiemelte, hogy az iskola falai között nemcsak tantárgyi ismereteket sajátítottak el a diákok, hanem az első nagy leckéket emberségből, kitartásból és közösségből is.

Az igazgató szerint az iskola legfontosabb küldetése hét évtized alatt sem változott: tudást adni, értékeket közvetíteni és emberségre nevelni. Ez a gondolat adta az ünnepség egyik legszebb üzenetét is. Mert miközben a világ, az oktatás rendszere, a tananyagok és a körülmények folyamatosan változnak, egy jó iskola valódi mércéje ma is ugyanaz: milyen embereket nevel, milyen közösséget épít, és milyen útravalót ad a rábízott gyermekeknek.

A kultúrműsorban az iskola jelenlegi diákjai mellett volt diákok is felléptek, ezzel is jelezve, hogy a Baross Gábor Alapiskola közössége nem ér véget a ballagással. A régi tanulók visszatérése azt üzeni: aki egykor itt tanult, annak életében az iskola továbbra is fontos emlékhely, közösségi kapcsolódási pont marad.

Az ünnepséghez kapcsolódva az alapiskola épületében pedagógusok és diákok munkáiból rendeztek kiállítást. A tárlat lehetőséget adott arra, hogy a látogatók ne csak az intézmény múltjára tekintsenek vissza, hanem a jelen alkotó, tevékeny iskolai közösségét is megismerjék.

A csatai Baross Gábor Alapiskola hetvenéves története mögött tanítók, tanárok, diákok, szülők és iskolabarátok munkája áll. Mindazoké, akik az elmúlt évtizedekben hittek abban, hogy az iskola több mint tantermek és tanórák sora: közösség, otthonos tér, kapaszkodó és jövőt formáló erő.

A jubileumi ünnepség ezért nemcsak a múltról szólt, hanem a folytatásról is. Arról, hogy a Baross Gábor Alapiskola hírnevét, szellemiségét és közösségmegtartó szerepét tovább kell vinni. Hetven év után is ugyanazzal a céllal: tudást adni, értéket őrizni, emberségre nevelni.

Isten éltesse a 70 éves csatai Baross Gábor Alapiskolát!

