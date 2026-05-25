Andruskó Zoltán továbbra is Alena Zs. ellen tanúskodik a Kuciak-gyilkosság ügyében. A hétfői tárgyaláson kijelentette, hogy ő rendelte meg nála a gyilkosság elkövetését, majd az ügyészgyilkosságokat is, amelyeket végül nem hajtottak végre. Andruskót a közvetítői szerepe miatt már 15 év szabadságvesztésre ítélték.

A bíróságon elmondta, 2010-ben az interneten ismerkedett meg Alena Zs.-vel. Mivel anyagi gondjai voltak, segítséget kért tőle. Elmondása szerint baráti kapcsolatban voltak. Az nem igaz, hogy tartozott Alena Zs.-nek azon a 20 ezer eurón kívül, amit előlegként kapott Maroš Žilinka jelenlegi legfőbb ügyész megöletésére.

Andruskó szerint Alena Zs. egyre sürgette a bűncselekmény végrehajtását.

„Én azt mondtam neki (Dušan K. vádlottnak – a TASR megj.), ne essen senkinek bántódása. Nem akartam, hogy bárkit megöljenek”

– magyarázta, hogy az ügyészgyilkosságokra miért nem került sor. A bíróságon azt is elmondta, milyen körülmények között rendelte meg tőle a vádlott a Kuciak-gyilkosságot.

„Utána Szabót és Marčeket kerestem meg, beszéltünk, úgy emlékszem, egy napig gondolkodtak, hajlandók-e végrehajtani”

– részletezte. Andruskó azt is leírta, hol, mikor adta át neki a vádlott a pénzt.

Andruskó kijelentette, korábban megfenyegette a rendőrség, hogy gazdasági bűncselekményekről és a tervezett ügyészgyilkosságokról hallgasson, „fogja be a száját, különben megjárja”.

Egy korábbi gyilkosságról, Basternák László volt ógyallai polgármester meggyilkolásáról is volt tudomása. A hétfői tárgyalási napon kijelentette, közvetítőn keresztül üzenetet kapott az akkori rendőrfőkapitánytól, hogy hallgasson, különben úgy jár, mint a meggyilkolt ógyallai polgármester.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így már harmadszor van az ügy a Speciális Büntetőbíróság előtt. Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészgyilkosságok megrendelése és eltervezése ügyében Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Az ügyben 2022-ben Szabó ellen született jogerős ítélet, aki beismerő vallomást tett.

TASR/Felvidék.ma