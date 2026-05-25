Zenés mesedélutánnal gyűjtöttek az óvodaudvar fejlesztésére Bősön

Vidám, mesés délutánra várták a családokat május 24-én a Bősi Városi Művelődési Központba, ahol a Temető Utcai Óvoda Szülői Szövetsége szervezett jótékonysági programot az óvoda udvarának fejlesztésére. A rendezvény bevételéből egy új, tanúsítvánnyal rendelkező játék megvásárlását szeretnék támogatni.

A Zenés mesedélután című rendezvényen a jókedv, a közösségi együttlét és a gyermekeknek szóló tartalmas programok kerültek a középpontba. A szervezők kicsiket és nagyokat egyaránt vártak, a belépő pedig szimbolikus, 3 eurós támogatás volt. A nap végére 1500 euró gyűlt össze, amelyet teljes egészében az óvoda udvarának fejlesztésére fordítanak.

A délután kézműves foglalkozásokkal kezdődött, ahol a gyerekek kreatív alkotásokkal, színes programokkal kapcsolódhattak be a közös élménybe. Ezt követően a Mesevarázs Bábszínház előadása hozta közelebb a mesevilágot a legkisebbekhez, majd Kéri Denisa interaktív zenés műsora kínált közös éneklést, játékot és vidám pillanatokat a családoknak.

A programot büfé és sütivásár is kísérte, a nap folyamán pedig meglepetésvendég is várta a résztvevőket. A rendezvényen nemcsak élményekből volt bőven: a szervezők egy nyereménysorsolással is kedveskedtek a jelenlévőknek, amelynek szerencsés nyertese páros belépőt kapott a RévFeszt 2026-ra. A felajánlást Agócs Gergely tette.

A rendezvény célja az volt, hogy a befolyt támogatásokból egy új, biztonságos, tanúsítvánnyal rendelkező kültéri játék kerülhessen az óvoda udvarára.

A szervezők üzenete szerint minden adomány számít, hiszen a közös összefogás a gyermekek mindennapjait teheti szebbé és tartalmasabbá. A bősi zenés mesedélután így nemcsak kellemes családi program volt, hanem példaértékű közösségi kezdeményezés is: együtt egy szebb óvodaudvarért.

JP/SZE/Felvidék.ma