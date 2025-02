Jókai itt él velünk, itt él közöttünk

Egész napos műsorfolyammal, megemlékezésekkel, koszorúzásokkal, istentisztelettel emlékeztek meg Komárom nagy szülöttéről, Jókai Mór írófejedelemről a Duna-parti városban február 18-án. Komárom városa, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, a Komáromi Református Egyházközség és további civil szervezetek, helyi kulturális és oktatási intézmények közös szervezésének köszönhetően méltó módon emlékeztek meg a nagy mesemondóról.

A Magyar Szövetség Nyitra megyei frakciója délelőtt tartott sajtótájékoztatóján a Jókai Egyesület által több mint száz éve alapított, a megye által most felújított Kultúrpalota sajtóbejárása kapcsán a városban tiszteletét tette Vincze Máté, a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, s a közeljövőben a Petőfi Irodalmi Múzeumnak és az Országos Széchenyi Könyvtárnak is szerepe lesz a Duna Menti Múzeum megújításában.

Ezt követően a Jókai Mór néhai szülői házánál elhelyezett emléktábla koszorúzásánál gyűltek össze Jókai Mór tisztelői. Jelen volt Vincze Máté, helyettes államtitkár, Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja, a két Komárom polgármestere, Keszegh Béla és Molnár Attila, illetve számos városi és környékbeli intézmény, szervezet képviselője, helyi iskolák tanulói.

A Jókai Egyesület képviseletében Farkas Adrianna emlékeztetett: Jókai szülőháza még az 1848-as nagy tűzvészben megsemmisült. A márványtáblát, amit megkoszorúztak, 1881. augusztus 20-án – még Jókai életében – helyezték el a Király püspök utcai ház falára.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere köszöntőjében aláhúzta, van mire büszkére lennünk, hiszen Jókai Mór egy igazi világsztár volt, akit az egész világon ismertek és elismertek, sőt, rajongás vette körül már életében.

„Jókainak bőven van mit mesélnie, fedezzük fel együtt!”

– hívta fel a figyelmet arra, hogy Komáromban a bicentenárium kapcsán az egész év folyamán számos Jókaihoz kapcsolódó programmal emlékeznek meg a város szülöttéről, sőt, a mesterséges intelligenciának köszönhetően maga Jókai is „feléled” és mesél magáról, szól az utókorhoz a város több helyszínén.

„Ne lepődjünk meg tehát: Jókai itt él velünk, itt él közöttünk”

– fogalmazott.

A nap további részében ünnepi megemlékezést tartottak a református templomban, melynek szónoka Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó volt. Tudósításunk alább olvasható:

Négy órakor, Jókai Mór születésének órájában felzúgott a város összes harangja. Fél ötkor nyílt meg a Duna Menti Múzeum által a Zichy-palotában rendezett, Jókai életéről és munkásságról szóló tárlat, majd fél hatkor az emlékezők Jókai Mór szobrát koszorúzták meg.

Az eseményen elhangzott: Jókai azt üzeni a mának, hogy a kultúra nemcsak szórakozás, de küldetés is. Ahogy azt is, hogy múltunk nélkül nincs jövőnk és a magyar nyelvet óvnunk kell, még a nehéz időkben is.

„2025-ben egy olyan ember előtt tisztelgünk, akinek a neve nemcsak a magyar irodalom aranykorával forrt össze, de ő volt az, aki 1848-ban nemcsak a tollat, de a tettet is választotta. A haza ügyét szolgálta, de a remény a bukás után sem hagyta el őt”

-hangzott el a megemlékezésen, ahol Jókait az alábbi videóval idézték meg a mesterséges intelligencia segítségével , melyben a Lőcsei fehér asszony című regényéből idézett az író maga:

„Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték.”

Jókai Fiumei úti sírfeliratával búcsúztak ezen a napon az írófejedelemtől Komáromban:

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

Berecz Gyula alkotását, Jókai ülőszobrát többek között megkoszorúzta Komárom polgármestere, Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsos, Tóth László, a Nemzetpolitikai Államtitkárság képviseletében, Vincze Máté államtitkár helyettes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében, a Pozsonyi Magyar Nagykövetség képviselete, a Jókai család leszármazottai,a Falvak Kultúrájáért Alapítvány képviselete, a Jókai Egyesület, a Dunamenti Múzeum, a Komáromi Református Egyházközség, a színház, az egyetem a helyi közintézmények és civil szervezetek és a Magyar Szövetség párt helyi, járási és megyei képviselői.

A megemlékezés, koszorúzás nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével ért véget.

Szalai Erika/Felvidék.ma