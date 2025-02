Jókai emlékezete – kétszáz év távlatából

Komárom gazdag programsorozattal emlékezett meg egyik leghíresebb szülöttéről, Jókai Mórról születésének 200. évfordulóján. A február 18-án, egész nap tartó rendezvények változatos programokkal idézték meg a „nagy mesemondó” örökségét, melyekről portálunk is részletesen beszámolt. Az események több helyszínen és időpontban zajlottak városszerte.

A Duna Menti Múzeum is kiemelt figyelmet szentelt a bicentenáriumi megemlékezésnek: a Zichy-palotában egy különleges kiállítás nyílt Jókai tiszteletére, ahol a számos értékes relikvia és különleges tárgy mellett Porpáczy Zoltán plakátkiállítása is gazdagítja a tárlatot.

A hatalmas érdeklődés mellett zajló kiállításmegnyitót a Duna Menti Múzeum igazgatója, Paterka Pál nyitotta meg, aki nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte az emlékező közösséget, valamint az eseményre meghívott vendégeket.

Kiemelte, hogy a kiállítás létrehozásában nagy segítségül szolgált Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke, Porpáczy Zoltán tervezőgrafikus, valamint Szabó Cseke Tímea, a múzeum művészettörténésze és a kiállítás kurátora. A jeles eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó is.

Az ünnepi köszöntőbeszédet a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke, Keszegh Margit tartotta meg, aki kiemelte, hogy Komárom kultúrintézményeihez hasonlóan a Duna Menti Múzeum is méltóképpen szeretett volna megemlékezni Jókai Mór születésének 200. évfordulójáról. Megjegyezte, hogy az írófejedelem írásaiban gyakran felismerhetjük az egykori Komárom városának hangulatát: például, amikor az „aranyember” sétál az Anglia parkban, avagy, amikor az olvasó a tizenkét éves Jókainak képzelheti magát, s egy tánciskolában megismerkedik a „tengerszemű hölggyel”.

„Minden emberben másképp él Jókai, az szerint, hogy ki mennyi regényét, írását olvasta el. Komárom utcái lelket kapnak az olvasás során. Mivel az íróóriásnak közel száz regénye íródott, és több Komáromhoz is kötődik, úgy tűnhet, hogy ez egy soha véget nem érő történet. Elolvasni is sokáig tart, nem még megírni. Köszönetet mondhatunk ezért a Mindenhatónak, hogy Jókai Mórt kétszáz éve éppen ennek a városnak adta”

– mondta Keszegh Margit.

A kiállítás kurátora, a Duna Menti Múzeum művészettörténésze, Szabó Cseke Tímea kiemelte, hogy a tárlat első része az író szülővárosában kialakult Jókai-kultuszt, valamint az emlékezet jelentősebb eseményeit mutatja be az 1881-től 1937-ig terjedő időszakban. Megjegyezte, hogy a kiállított képzőművészeti alkotások, fényképek, nyomtatványok, eredeti kéziratok közül több először kerül bemutatásra a nagyközönség számára.

Szabó Cseke Tímea részletesen bemutatta, hogy Jókai Mór emlékét milyen nagy tisztelet övezte szülővárosában már a múlt század első felében is. Hangsúlyozta, hogy már ekkor is fontos szerepet kapott az írófejedelem örökségének megőrzése, valamint beszélt a városban és a kiállítótérben található, Jókaihoz köthető szobrok, relikviák és egyéb emlékművek történetéről.

Megemlékezett azokról a lelkes személyekről is, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy Komárom méltó módon megőrizze és továbbadja híres szülöttének örökségét. A kiállításon olyan festmények, nyomtatványok és relikviák is helyet kaptak, amelyek nemcsak Jókai Mórhoz köthető személyekhez kapcsolódnak, hanem azokhoz is, akik tevékenységükkel hozzájárultak emlékének tiszteletben tartásához és fennmaradásához.

A kurátor kiemelte, hogy a távlat második részében Porpáczy Zoltán tervezőgrafikus plakátjai láthatók.

A plakátok tervezője, Porpáczy Zoltán elmondta, hogy már harmadik alkalommal van lehetősége kiállítani a munkáit Jókai Mór szülővárosában. A különleges, 200. évfordulóra tíz új plakátot hozott, a sokak által már látott régiek mellé. Megjegyezte, hogy az évek alatt a stílusa egy kissé megváltozott: illusztratívabb és érzékenyebb lett a mai kor eseményei miatt. Az írófejedelem örök érvényű mondatait helyezte friss, aktuális vagy játékosan átértelmezett kontextusba, némi fanyar humorral fűszerezve azt. Próbálta mindezt tömören, lényegre törően tenni.

„Ez a plakát nyelve, amivel vizuális párbeszédet kezdeményeztem a XIX. századi íróval, és bízom benne, hogy a kiállítás látogatóival is”

– mondta a tervezőgrafikus, aki megjegyezte, hogy maga Jókai Mór is eredetileg képzőművésznek készült, mielőtt az írás mellett kötelezte volna el magát.

A kiállításmegnyitó ünnepélyes hangulatát a zenei aláfestés tette még emelkedettebbé, amelyről a Komáromi Művészeti Alapiskola tanárai, Sýkora Éva, Pastorek Ferdinánd és Pálinkás Zsuzsanna gondoskodtak. Művészi előadásuk méltó módon emelte az esemény fényét, még közelebb hozva a közönséghez Jókai Mór szellemiségét.

A „Jókai emlékezete” elnevezésű kiállítás 2026. január 16-ig látogatható.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma