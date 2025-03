Megismerem, megszeretem, megőrzöm…

A Hungarikum Bizottság, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Országgyűlés és a Népfőiskola Alapítvány Lakitelek közös szervezésében megvalósult az idei Kárpát-medencei hungarikum vetélkedő.

Az ősszel meghirdetett felhívásra 321 csapat jelentkezett a 7., 8. és a 9. évfolyamokból. A 8-osok kategóriájába 91 csapat regisztrált. Kitartó munkájuknak köszönhetően a mostani elődöntőn Lakiteleken, a Hungarikum ligetben levő Kölcsey-házban 16 csapat mutatkozhatott be a választott vármegye vetítőképes kiselőadásával.

Horváth Zsolt köszöntötte a résztvevőket és felkészítőiket, majd bemutatta a zsűrit: Resócki Vácsonyi Csilla a Vajdaságból, Hévízi Róbert a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója, Béres Tünde a Hungarikum Bizottság képviseletében és Gyurán Ágnes a Felvidéki Értéktár nevében vett részt az értékelésben.

Mint ismeretes, a vetélkedő kiírása a hungarikumok népszerűsítését hivatott elősegíteni. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, kellenek az odaadó pedagógusok, akik a gyermekek figyelmét a sok ismerethalmaz között ráirányítják az értékeinkre, megtanítják őket azok tiszteletére, megőrzésére.

A Felvidékről három csapat jutott be az elődöntőbe, majd a másnapi döntőben is kitűnően szerepeltek. A feledi csapat az első helyen, a nagymegyeriek a harmadik helyen végeztek, a felsőszeli csapat a 9. helyet szerezte meg az erős mezőnyben. A felediek sikeréről ITT írtunk.

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanulói, Karácsony Lúcia, Néma Noel és Panyik Dóra a Győr-Moson-Sopron vármegye bemutatóját készítették el házi feladatként. Nemcsak a közelség miatt, de baráti szálak is fűzik a falut a szigetközi Darnózselihez, s így már többször is jártak a környéken. A másik fontos ok, amiért a választásuk erre a vármegyére esett, hogy iskolájuk névadója, gróf Széchenyi István, s annak szellemi hagyatéka is hungarikum.

A döntőben a másik feladat egy olyan érték bemutatása volt, mely még nem hungarikum. A felsőszelieknek a deáki Szűz Mária Mennybemenetele katolikus templomra esett a választásuk, mivel építészetileg is különleges (kétszintes, téglából készült bazilika), és művelődéstörténeti szempontból is nagyon fontos, mert a legrégebbi összefüggő magyar szöveg, a Halotti Beszéd abban a misekönyvben volt, melyet a 13. század során Deákiban használtak.

A felvidékiek nagyszerű munkát végeztek, az értékek ismerete, annak átadása nekik is fontos.

Az elismerés és gratuláció kijár minden csapatnak! Természetesen a pedagógusoknak is köszönet, akik ötleteikkel, magyarázataikkal és türelmükkel sok új dolgot csepegtettek az ifjú csemeték szívébe.

A díjkiosztón Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke is részt vett, és köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az értékek minden településen ott vannak, csak ki kell bányászni, rá kell lelni. Bíztatott mindenkit, hogy folytassa e nemes tevékenységet, hogy ne tűnjön el a feledés homályába elődeink tudása, munkássága.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma