Elon Musk vállalkozása több milliárd dolláros kormányzati szerződést nyert el

A SpaceX, Donald Trump amerikai elnök tanácsadójának, a milliárdos Elon Musk cége több milliárd dolláros szerződést nyert el az amerikai kormánytól. A SpaceX a védelmi minisztérium számára katonai műholdakat visz fel az űrbe rakétáival – számolt be a TASR a DPA hírügynökség jelentése alapján.

A mintegy 5,9 milliárd dollár értékű szerződést szombaton (április 5.) jelentette be az amerikai hadsereg űrhadviselési ágazata. Az 5,4 milliárd dolláros szerződést a Lockheed Martin és a Boeing fegyvergyártó cégek közös tulajdonában lévő United Launch Services is elnyerte, és egy 2,4 milliárd dolláros szerződést kapott Jeff Bezos milliárdos vállalkozása, a Blue Origin is.

2029-ig összesen 54 amerikai űrmissziót terveznek, amelyek közül 28 a SpaceX-szel együttműködésben valósul meg. „Az eredmény biztonságos hozzáférést biztosít a világűrhöz a nemzetbiztonsági küldetéseink számára, amely növeli a hadsereg felkészültségét” – áll az amerikai űrhadsereg közleményében.

A SpaceX uralja az Egyesült Államokban a kereskedelmi űrszállítást, és rendszeresen hajt végre küldetéseket a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) és más ügyfelek számára. Elon Musk jelenleg kormányzati alkalmazott Donald Trump kabinetjében, amelynek feladata a kormányzati kiadások visszafogása és az amerikai szövetségi ügynökségek létszámcsökkentése. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Musk semmilyen anyagi előnyben nem részesül a funkciójából adódóan – emlékeztet a DPA.

SZE/Felvidék.ma/TASR